Karitatív munkát is végeznek a Ciróka Bábszínház tagjai

Amellett, hogy önálló produkciókon dolgoznak otthonaikban, a kecskeméti Ciróka Bábszínház társulatának több tagja is önkéntesen segít másoknak a nehéz helyzetben.

A bábszínház bezárása óta a színészek önálló produkciókon dolgoznak otthonaikban, a darabokat hetente háromszor – hétfőn, szerdán és pénteken – osztják meg a Ciróka Facebook-oldalán illetve honlapján, és várakozáson felüli nézettségnek örvendenek az online előadások.

A bábszínház munkatársai emellett lehetőségeikhez mérten igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak a kialakult helyzetben; gyerekeknek, családoknak, fiataloknak és időseknek is próbálnak egy kis örömet csempészni a nehéz hétköznapokba.

A bábkészítők maszkokat varrnak, többen segítenek a környékükön élő időseknek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, vagy önkéntes munkára jelentkeztek a Gondoskodó Szolgálatnál. Néhányan pedig egészen speciális feladatot vállaltak.

A Budapesten élő Kuthy Ágnes művészeti vezető egy kerületi családsegítő központon keresztül hetente kétszer főz olyan kisgyermekes családoknak, ahol a szülők a járvány miatt munkanélkülivé váltak. Az otthon elkészített ételeket dobozokba tölti, a központ önkéntesei pedig elszállítják és később szétosztják.

Krucsó Júlia Rita bábszínész óvodásoknak készít tematikus kisfilmeket. Unokahúga egy debreceni óvodába jár, így elsőként velük vette fel a kapcsolatot. Az óvónők kérésére filmjeiben megzenésített verseket is hallhatnak a gyerekek, ehhez Dénes Emőke bábszínész nyújt segítséget, aki több hangszeren játszik, és a zeneszerzésben is van tapasztalata. Így együttes erővel és fantáziával igyekeznek örömet szerezni az óvodásoknak és szüleiknek. Az oktatóvideókat természetesen nemcsak a debreceni gyerekek láthatják, az elkészült munkákat a Ciróka honlapján és Facebook-oldalán is elérhetővé teszik.

Fülöp József bábszínész – aki nem mellesleg négy gyermek édesapja – a Kecskeméti Református Gyülekezet tagjaként az ifjúsági munkában vesz részt. Csütörtöki és pénteki napokon videócseteken keresztül tartja a kapcsolatot egy 18 év alatti és egy nagykorúakból álló csoporttal. A konkrét témákkal eltöltött beszélgetések, közös imádkozások során bizalmas légkörben tudják megosztani egymással örömeiket, kétségeiket, nehézségeiket. A feloldódásban és elmélyülésben a játékok, az éneklés és zenélés segítenek. Emellett Joci támogató, biztató gondolatokat, videókat, üzeneteket oszt meg a közös Facebook-csoportban, a hét minden reggelén: olyan érzékenyítő írásokat, útmutatókat, amelyek mindenki számára hasznosak lehetnek, legyen felsős, középiskolás, vagy akár felnőtt. A műsort egy humoros bábos játékkal kezdi, amit a végén személyes gondolatokkal egészít ki.