Karácsonyra forgatnak a kecskeméti kandartosok

A kandartosok nemcsak a színpadon lelkesek és elhivatottak, hanem a való életben is. A kandós diákok színházi világ iránti tiszteletüket és alázatukat mutatja, hogy a Gyólay-Radó Színészmúzeumot ezekben a hetekben teljesen új köntösbe öltöztetik.

A KandArt két évvel ezelőtt alakult meg a Kandó Kálmán középiskolában. A fiatalokból álló amatőr színtársulat motorja, mozgatója Bapcsán Botond, immár végzős tanuló. Lelkesedése, motiváltsága sok diáktársát magával ragadta, így rövid időn belül egy remek csapat jött össze. Mentoruk Erdős Zsuzsánna tanárnő lett.

– A színjátszó csoport ötlete 2019 februárjában fogalmazódott meg a fiatalokban – jegyezte meg a tanárnő. – Apropóját egyrészt az adta, hogy iskolánk akkor ünnepelte fennállása 50. évfordulóját. Az emlékek között kutakodva kiderült, hogy az 1970-es, 80-as években komoly kulturális élet folyt az intézményben. Másrészt 2018 őszén az október 23-i műsorban Botondék 10. évfolyamának előadásában már megjelentek „színpadias” elemek. Nem sokkal később, a 9.-esek által szervezett karácsonyi műsorban jött az újabb siker:

Botond és a köré gyűlt diákok a Grincs című darabot adták elő – tette hozzá.

Bapcsán Botond gyermekkora óta színész szeretne lenni, ez az elhivatottsága temperamentumában tökéletesen visszaköszön, tehetségére már többen felfigyeltek. Szabadidejében a Pótszék Társulatban is játszik. A KandArt színjátszó csoportot pedig hatalmas lelkesedéssel vezeti mint művészeti vezető.

A nagyközönség előtt 2019 tavaszán, a Kecskemét Fringe fesztiválon mutatkoztak be a kandartosok. A megalakulásuk után alig egy hónappal volt a fellépés, így rendkívül rövid idő állt rendelkezésükre, hogy betanulják a szerepeket.

– Frank Wedekind A tavasz ébredése című darabjának rövidített, átdolgozott változatát vitték színpadra. Mindent beleadtak. Ráadásul a darab próbái össze is kovácsolták a fiatalokat. A jó hangulatú próbákon komoly beszélgetéseket folytattak egymással az 1891-ben íródott műről, mely még ma is aktuális témákat dolgoz fel. Az egyes karakterek, helyzetek megismerése nagyon jó lehetőséget adott arra is, hogy fejlesszék az önismeretüket. Éppen ezért is nagyon támogatom a fiatalok munkáját, hiszen a színdarabok nem csupán irodalmi szempontból fontosak. Amellett, hogy megtanulják a művet, a szerepeket, szembetűnő személyiségfejlődésen mennek át.

Önismeretük látványosan bővül, egyéniségük pozitívan formálódik

– hangsúlyozta Erdős Zsuzsánna.

A bemutató után sokan gratuláltak a fiataloknak, mely további munkára ösztönözte őket. A munka el is kezdődött, de idén tavasszal a járványhelyzet miatt le kellett állniuk. Bíznak abban, hogy jövő tavasszal a Fringe fesztiválon az Alice Csodaországban című darabot előadhatják.

Mindeközben már folyamatban van a Karanténkarácsony darabjuk,

melyet az ünnepek előtt szeretnének megosztani a világhálón a kandós diáktársaikkal.

– Izgalmas, nem mindennapi darab van készülőben. A téma aktuális. A kisfilmből kiderül majd, hogy tudják összehozni a közös karácsonyozást az egymástól távol lakó családtagok. A technikai kivitelezés egyedi. Mindenki az otthonában veszi fel a saját részeit, melyet egy videóvá vágnak össze. Már én is kíváncsian várom a végeredményt, hogyan ötvözik a fiatalok a hagyományokat a mai élet problémájával – árulta el a tanárnő.

Az elmúlt napokban azonban egy új célt is kitűztek maguk elé. Szeretnék megmenteni az utókornak a kecskeméti Gyólay-Radó Színészmúzeumot.

– Szeptemberben tanulmányi kirándulásként ellátogattunk közösen a színészmúzeumba, ahol a fiatalok örömmel beszélgettek a különleges relikviákról Tancsáné Uzsorás Katalinnal, a múzeum megálmodójával és vezetőjével. A gyűjtemény azonnal elnyerte a tetszésüket, és felajánlották segítségüket az épület rendbetételéhez, valamint a relikviák digitalizálásához, a világhálón való népszerűsítésükhöz. A közös munka a napokban megkezdődött. Ráadásul az egyik melléképületet megkapták próbateremnek – mondta végül Erdős Zsuzsánna.