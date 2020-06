Júniusban pótolják majd az elmaradt lemezfelvételt

A karantén alatt sem pihentek a kecskeméti Mátyás Király Citerazenekar ifjú zenészei, így néhány próba után június közepén megtörténhet az új lemezük felvétele. Dr. Bükki Évával, a Mátyás Király Citerazenekar vezetőjével beszélgettünk az elmúlt időszakról és a tervekről.

– Milyen módon sikerült folytatni a zenei oktatást a karantén idején?

– Szinte azonnal tudtunk lépni, és online órákat tartottam a fiataloknak. A nagyobbaknak, akik már évek óta citeráznak, könnyen ment a gyakorlás. A Pöttöm csoportban a gyerekek csak tavaly február óta játszanak, náluk nehezebb volt a tananyag átadása. Nagy segítségemre voltak a szülők, akik sokszor szívüket-lelküket beleadták, hogy jól menjen a gyakorlás. Volt olyan apuka, aki együtt énekelt a citerázó kisgyermekével.

– Hogyan zajlottak az online órák?

– Küldtem előre kottákat, oktatóvideókat, de voltak csoportos élő videók is, így mindenki mindenkivel tarthatta a kapcsolatot. Mivel azonban az internet, a számítógépek nem egyszerre működnek, a csúszás miatt igazából nem lehetett együtt muzsikálni. Így mindenki egyesével zenélt és új anyagot tanultunk, így született – ami pozitívumként említhető – a bukovinai székely csokor a karantén ideje alatt, a nagyokkal. Azoknak, akik igényelték, egyénileg is segítettem, ez főként a Pöttömöknél volt jellemző. Összességében elmondhatom, aki pozitívan állt a dolgokhoz, illetve volt benne akarat és lelkesedés, az szépen haladt a tananyaggal. Néhol persze kellett hozzá a szülői kitartás is, melyet nem győztem megköszönni.

– A gyerekek hogyan viszonyultak az online oktatáshoz?

– Nagyon nyitottak és aranyosak voltak, mindenki hozta a formáját, és a lehetőségekhez mérten haladtunk az anyaggal.

– Mindenki aktív maradt?

– Szinte kivétel nélkül. A Pöttömöknél volt némi lemorzsolódás, de ez normál körülmények között is előfordul. Sőt, a nagyoknál újabb tagok is érkeztek. Egyik lányunk barátja, illetve egyik fiunk barátnője csatlakozott hozzánk az online videós órákon, velünk zenéltek és énekeltek.

– Volt valami pozitívuma az online óráknak?

– Nincsenek illúzióim, a citeraoktatáshoz, akárcsak más zenei oktatáshoz, elengedhetetlen a személyes jelenlét. A karantén ideje alatt inkább csak arra tudtunk fókuszálni, hogy a gyerekekkel tartsuk a kapcsolatot, lelkesítsük és ösztönözzük őket az otthoni gyakorlásra. Arra viszont jó volt, hogy a fiatalok még összetartóbbá váltak, bár előtte sem lehetett panaszunk, jó kis csapatunk van! A zárt Facebook-csoportunkban folyamatosan tartotta mindenki a kapcsolatot a többiekkel. Komolyan érdeklődtek egymás hogyléte iránt, tartották egymásban a lelket. Többen érettségiztek is a karantén idején, az egész csapat együtt szurkolt nekik.

– A karantén miatt számos fellépésük elmaradt. Tudják majd pótolni?

– Nem, de bízunk benne, hogy ősszel lesznek újabbak. Így most nem is ezen van a hangsúly. Március végén lett volna az új lemezünk anyagának felvétele. Már éppen a finisben voltunk, amikor jött a korlátozás, és abba kellett hagynunk a munkát. A tervek szerint június közepén vehetjük fel.

– Két és fél hónap szünet után sokat kell készülni rá?

– Az online óráknak köszönhetően a gyerekek motiváltak maradtak, nem szakadtak el a zenéléstől, de a személyes közreműködés elengedhetetlen a felkészüléshez. Szerencsére már majdnem teljesen normál rendszerben zajlanak az órák, így bízom benne, hogy a lemezfelvétel sikeres lesz. Előtte tartunk még háromnapos intenzív próbát, hogy minden téren maximálisan felkészüljünk.

– Sűrű napok elé néznek a fia­talok. Várják már a lemezfelvételt?

– Igen, sőt nemcsak lemezfelvétel lesz akkor, hiszen bepótoljuk a zenekari fotózást is, és több videót is készítünk.

– Mikor kezdődhettek meg a személyes órák?

– Gyermekorvosként pontosan tudtam, hogy mikortól lehet már biztonságosan találkozni. Május közepén egyik tanítványunk családja felajánlotta, hogy a kertjükben gyakorolhatunk. Éltünk ezzel a lehetőséggel, a múlt héten pedig már találkoztunk az iskolában is. A szülőkre van bízva, hogy engedik-e gyermeküket, de azt tapasztalom, hogy a bizalom maximális.

– Nagyon készültek az angliai Góbéfestre. Ez is elmarad?

– Igen, de online változatban megrendezik. A szervezők kértek tőlünk videókat. A lemezfelvétellel egy időben többet is felveszünk. A nagy hagyományú fesztiválra egyrészt bukovinai székely összeállítással mentünk volna, ebből egy csokorra valót veszünk fel videóra. Ezenkívül – mivel a fesztivál egyben workshop is – hangszerbemutatós és daltanulós videót is készítünk.

– A másik nagy eseményük minden évben a Csutorás tábor, mely az ország legnagyobb népzenei megmozdulása. Ezt megrendezik?

– Szerencsére úgy tűnik, sikerül megtartani. Nagyon örülünk neki, hiszen a fiatalok minden évben nagyon készülnek rá. Évről évre több csapattaggal utazom a táborba, mely mindenki számára rengeteg tapasztalatgyűjtést és tanulást jelent, amellett, hogy tökéletes kikapcsolódás és szórakozás is egyben. A táborban arra is van lehetőségük a fiataloknak, hogy más hangszereket kipróbáljanak. A zenekarunkból többen játszanak a citerán kívül más hangszeren is, például furulyán, kobozon, ütőgordonon és moldvai nagydobon. Hangszerek közül újdonság, hogy vettünk egy nagybőgőt a Csoóri-program révén, és a Csutorás táborban egyik tanítványom kezdi is a tanulást.