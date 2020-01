Játékosan tanulhatnak a múzeumlátogatók Szalkszentmártonban

Interaktív kiállítási egységgel gazdagodott a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás. Az új eszközt kipróbálták a helyi általános iskola diákjai is.

Az emberi erőforrások minisztere a Kubinyi Ágoston Program keretében hirdetett pályázatot a muzeális intézmények számára. A program a múzeumok szakmai támogatását, valamint közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatását szolgálja. A pályázaton működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt fenntartó, vagy azt legalább egymillió forinttal támogató települési önkormányzatok vehettek részt. Élve a kínálkozó lehetőséggel Szalkszentmárton önkormányzata 2018-ban nyújtott be pályázatot és nyert egymillió forint támogatást a helyi Emlékkiállítás fejlesztésére.

– Az érdemi munka az elmúlt év tavaszán kezdődött. Az érintőképernyős egység a „Gyertyám homályosan lobog…” nevet kapta, amit a költő, Petőfi Sándor településünkön írt, Felhők ciklusának hatvanhat verse ihletett. Az eszközt a tizedik osztály feletti korosztály tudja érdemben használni. Az irodalmi műveltségi kvíz ugyanis olyan kérdéseket tartalmaz, melyekre a tanultak alapján már tudniuk kell a választ. Az interaktív játék a kisebbek számára is hasznos lehet, a még hiányzó ismereteiket az asztalon elhelyezett segédanyagok használatával tudják pótolni – mondta hírportálunknak Sóbujtó Klára múzeumpedagógus, a program kidolgozója.

Az interaktív érintőképernyőt stílszerűen egy antik, az 1820-as évekből származó asztalba építették be, amelyen a hangulat kedvéért egy kalamáris, illetve egy gyertyatartó is helyet kapott. A játék során az irodalmi ismeretek mellett, történelem, földrajz, valamint matematika és gyakorlati tudásukról is bizonyságot kell adniuk a diákoknak, illetve a kiállítás látogatóinak.

– A kvízjáték összeállításánál arra próbáltam törekedni, hogy minél több információ kerüljön felszínre Petőfi Sándor életéből, – különösen a helyi vonatkozások tekintetében – valamint a 19. század irodalma is érintőlegesen helyet kapjon. Kiemelt hangsúlyt fektettem a költő életének fontos állomásaira, életútjának meghatározó településeire – tette hozzá Sóbujtó Klára.

Az intézmény fejlesztése a jövőben is folytatódik. A település önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott be pályázatot Petőfi kulturális/tematikus útvonal kialakítása Bács-Kiskun megyében címmel. A projekt megvalósítása érdekében pedig konzorciumot hozott létre a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.-vel, illetve Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Dunavecse önkormányzatával. Siker esetén a Szalkszentmártonra jutó támogatási összeget eszközfejlesztésre, illetve egy mozgószínpad kialakítására költik.