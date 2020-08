Jászkun szerelem: óriási siker volt a lovasszínházi előadás

A Nemzeti Lovas Színház és a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület előadásában és szervezésében, a Hriling József Lovasparkban Jászkun szerelem címmel látványos két felvonásos szabadtéri előadással emlékeztek a jász-kunok önmegváltására, a Redemptio 275. évfordulója alkalmából.

Rózsahegyi Róbert, a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület elnöke egy évvel ezelőtt kereste meg Pintér Tibort, a Nemzeti Lovas Színház igazgatóját azzal az elképzeléssel, hogy egy zenés, táncos, lovas színházi előadással szeretnének tisztelegni a halasi lovasok a Redemptio, vagyis jász-kunok 275 évvel ezelőtti önmegváltása előtt.

Mária Terézia magyar királynő megadta a lehetőséget a jász-kunoknak, hogy pénzzel – 580 ezer 900 rajnai aranyforinttal – kiváltsák magukat a zálogból. Miután Mária Terézia 1745. május 6-án kibocsátott oklevelében helyreállította a jász-kunok jogait, és újjáalakult a Jászkun Kerület, Halas életében is új korszak kezdődött. Halas nem csak saját területét váltotta meg, hanem plusz 50 ezer 900 rajnai forinttal a környező üres vagy alig lakott Bodoglár, Tajó, Zsana, Kőkút, Fehértó, Füzes és Balota pusztákat is, erre a nagy területre utal a „Halas hatalmas” mondás is. A redempció másik feltétele volt a jász-kunoknak és így Halasnak is, hogy háború esetén egy teljes ezredet kellett kiállítani rövid idő alatt. Ez volt az úgynevezett Jászkun Bandérium. Ennek a történetnek a színházi darabra formált előzetes forgatókönyvét álmodta és írta meg Rózsahegyi Róbert, aminek rendezését Pintér Tibor vállalta.

A kétfelvonásos előadás végleges forgatókönyvének elkészítésében Lőrincz Andrea, a Nemzeti Lovas Színház énekes-színésze működött közre társszerzőként, aki a darabban Mária Terézia királynő szerepét is játszotta. Az előadás témája egészen a török háborúk idejéig nyúlik vissza, elmeséli, hogy a jászkun kerületek hogy vásárolták vissza korábbi, elvesztett szabadságjogaikat és kiváltságaikat. A történet a barátságról, a szerelemről, a hazaszeretetről, a büszkeségről és az önfeláldozásról szól és rendkívül fordulatos. A több mint száz hivatásos színészt, néptáncost, lovast, statisztát és mintegy félszáz lovat felvonultató, több mint kilencven perces, látványvilágában is elkápráztató színházi produkcióban a Kiskunhalasi Lovasbandérium huszárjai, hölgylovasai, lovastornászai, a Kiskun Táncegyüttes, a Majsai Kiskun Huszár Bandérium, a Halas Fitness Egyesület, Sáli Levente festőművész-homokanimátor, ifj. Szegedi Gábor pusztaötösével és Kardos István díszes fogatával működött közre.

A péntek esti premierelőadásnak hatalmas sikere volt, a produkció megalkotói most azt tervezik, hogy más városokba is elviszik bemutatni a szabadtéri előadást.