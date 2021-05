A Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet! népszerű mozgalom mintájára a napokban úgynevezett ingyen könyvtár nyílt a lakiteleki piactéren a helyi könyvtár kezdeményezésére.

A lakiteleki ingyen könyvtár annyiban azonban eltér a már megszokottól, hogy a könyvek folyamatos biztosításáról a könyvtár gondoskodik. Tehát, aki kivesz belőle egyet, nyugodtan hazaviheti, ha kiolvasta meg is tarthatja és nem kell helyette másikat a „házikóba” tenni – tudtuk meg Szabó Istvánnétól a községi könyvtár igazgatójától. Hírportálunknak elmondta, az ajándékba kapott könyveikből, illetve az állományból leselejtezett dokumentumokból biztosítják a folyamatos ellátást.

A lakiteleki kezdeményezés nem titkolt célja a községi könyvtár, illetve az olvasás népszerűsítése

– hangsúlyozta az igazgatónő, aki azt is hozzátette, pozitívan fogadták a helyiek az ingyen könyveket, hiszen az elmúlt két hétben már háromszor kellett újra tölteni a minikönyvtár polcait. Szabó Istvánné azt is elárulta, hogy hamarosan egy hasonló ingyen könyvtárat létesítenek a Tőserődben is, az viszont „A Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet! ”mottóval működik majd.

Az igazgatónő azt is elmondta, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a könyvtárban a gyermekprogramokra, mert az vallják, hogy a könyvtárba járás, illetve az olvasás népszerűsítését a gyerekeknél kell kezdeni, általuk ugyanis a szülőket is könnyebb bevonzani a könyvtárba. Az igazgatónő szomorúan számolt be arról is, hogy a pandémia alatt jelentősen lecsökkent az olvasóik száma, így most gőzerővel dolgoznak azon, hogy visszacsábítsák az embereket a könyvtárba.

Bár jelenleg csak védettségi igazolvánnyal lehet a könyvtárat látogatni, de igyekeznek a jövőben még több szabadtéri programot szervezni, amelyen bárki részt vehet. Május 15-én egy nagyszabású szabadtéri programmal szeretnék újraépíteni a könyvtár közösségi életét – részletezte az igazgatónő, aki azt is hozzátette, hogy a teraszkölcsönzés lehetőségét továbbra is fenntartják, hogy senkit se rekesszenek ki a szolgáltatásaikból. Szabó Istvánnétól azt is megtudtuk, hogy a közelmúltban megújult a könyvtár közel száz éves épülete. A Magyar Falu Program keretében 10 millió forintot nyert az önkormányzat a nyílászárók cseréjére.