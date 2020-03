Idén is megrendezték a hagyománnyá vált solti borversenyt

A Solti Tavaszi Napok keretében ismét megrendezték a városban a borversenyt. Ezúttal száznegyvenegy mintát neveztek a településen és a környékben élő termelők, amit öt bíráló bizottság kóstolt.

Az idősebb generáció elmondása szerint, több mint százhúsz évre tekint vissza a település borversenye. Éppen ezért megszokott az, hogy a termelők bemutatják boraikat a szakértő zsűrinek. Ezúttal hatvannégy fehér, huszonnégy rozé, hat siller és negyvenhét vörös borral neveztek a versenyre. Ez jóval több, mint ami az előző évben volt.

A bíráló bizottság tagjait Németh István polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy fiatal kora óta vesz részt a versenyen, végig járta a „ranglétrát” és most már mintegy húsz éve, minden évben kóstol is. Az elmúlt tíz évben jelentős fejlődésen ment keresztül a solti borkultúra. Reményét fejezte ki, hogy a mostani verseny is ezt bizonyítja. Ezúttal is két féle módszert alkalmaztak az ítészek: az egyik a jobb és balos módszer, amit a kezdetektől fogva használnak a bírálók a településen, a másik pedig a száz pont értékű. A hagyományos módszerrel egy bizottság, míg a pontozásos módszerrel a többi négy dolgozott. Az ítészek között volt egy tizennyolc és egy tizenkilenc éves fiatalember, akik először vettek részt borbírálaton.

– Mi még nagyon kezdők vagyunk és azért jöttünk, hogy tanuljunk az idősebbektől – mondta Mészáros Máté. – Nagyon jó bizottságba kerültünk és jó borokat kóstolhattunk. Rendkívül jó ez a verseny. Borász családból származunk, van saját szőlőnk, pincénk, így sok mindent tapasztaltunk már, mert ebben nőttünk fel. Mészáros Máté egyébként ezen a napon töltötte be 19. évét.

– Én a papámmal együtt jöttem erre a rendezvényre – tette hozzá Szűcs Imre. – Első benyomásként azt tudom mondani, hogy nagyon tetszik. Azért is jöttünk el, hogy ha az idősek már nem tudnak bírálni a versenyen, akkor legyen egy nemzedék, aki pótolni fogja őket.

– Lehet, hogy konzervatívak vagyunk, de a hagyományokat ápoljuk – mondta Németh József, az egyik bíráló bizottság elnöke, akik a jobbos, balos módszert alkalmazták. – Örömmel vettem tudomásul, hogy két fiatalember is csatlakozott a bírálók közé. Az elmúlt évi aszály ellenére a szőlők jól fejlődtek. Akik nem védekeztek a gombabetegségek ellen, azoknál viszont gondok mutatkoztak. A borokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy harmonikus, tiszta ízű, szép mintákat kóstoltak, igaz voltak olyanok is, amelyeket ki kellett zárni a helytelen borkezelés miatt. – Az a fajta borkultúra, ami Solton már több évtized óta jelen van, tovább fog majd az elkövetkezendő időben is működni. Tiszta szívvel oda lehet tenni a borokat mindenki elé az asztalra, hogy jót igyanak belőle – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rozé borok készítése nem könnyű, ezért nagyobb figyelmet érdemelnek. Az elmúlt évben kénesebbek voltak a borok, ez most nem volt jellemző, ebben előrelépés történt. Azt is lehetett tapasztalni, hogy egyre többen szűrik a borokat, ami által sokkal tisztábbak, átláthatóbbak lettek.

Elhangzott, hogy a borokat a szomszéddal is meg kell kóstoltatni, mondjon ő is véleményt róla, mert a gazda nem biztos, hogy észreveszi, ha valamilyen hibája vagy betegsége van. Egy solti mondás szerint, akinek az újborig még marad bora, annak nincs barátja.

Katona István a hármas számú bizottság elnöke megdicsérte a szervezést, és azt, hogy fiatal mazsorett lányok végezték a borok kitöltését. A bírálat utáni körömpörköltről is nagyon jó minősítést mondott. Összességében a 141 minta közül negyvenhat kapott aranyat, negyvenhárom ezüstöt, harmincnyolc pedig bronzot. Az eredményt pénteken délután tudják meg a termelők.