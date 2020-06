Idén is lesz Kurultaj, a hagyományőrzés folytatódik

A helyszín: Bugac, a dátum: augusztus 21., 22., 23., a jelszó: Európa legnagyobb hun-türk hagyományőrző rendezvénye.

Bár rendezvények sokaságának okozta vesztét idén a koronavírus, mégsem maradunk egész nyáron programok nélkül, hiszen a turizmus szépen lassan éledezik, a megtartható fesztiválokat megrendezik, és természetesen a hagyományőrző rendezvények közül is kerül bőségesen a repertoárba.

A Bács-Kiskun megyei lakók nagy örömére, végül idén sem maradunk Kurultaj nélkül. Bugac ismét mindenkit visszavár, a magát hagyománnyá kinövő rendezvény pedig ezúttal is rendkívüli programokat biztosít az érdeklődőknek.

Mi is a Kurultaj?

A Kurultaj szó, illetve ennek változatai az altaji nyelvekben (ezen belül főként a különböző török nyelvek nagy részében) törzsi gyűlést jelent. Ez a szó a törzsi rendszerben és az erre épülő törzsi szövetségekben élő sztyeppei lovasnomád kultúrák szinte mindegyikében megtalálható vagy megtalálható volt. A lovasnomád magyar törzsek is tartottak törzsi gyűléseket (ezt a korabeli bizánci és arab források is megemlítik), amelyek fontos szerepet játszottak a közösség életében. Ilyen törzsi gyűlésen döntöttek sok fontos kérdésben, illetve ilyen alkalmakkor találkoztak a különböző törzsek vezetői, valamint gyakran a több törzset is érintő hadivállalkozásokról tanácskozhattak. Tehát a törzsi gyűlés az ősi magyar kultúra része. A magyar irodalmi múltban is szerepel néhány utalásban, valamint Jókai Mór, Bálványosvár című regényében, ahol leírja: „a székelyek körültajt ültek”. Ma a Kurultaj- Magyar Törzsi Gyűlés a magyarság és egyben egész Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye. Több mint száz, Kárpát medencei magyar hagyományőrző és civil szervezet részvételével valósul meg. Több száz lovas és több ezer gyalogos hagyományőrző (főleg ősi hun, avar és magyar viseletben, páncélzatban) vesz részt benne aktívan – olvasható a kurultaj.hu összefoglalójában.

A kezdetek

A legelső magyar részvétellel megtartott rendezvény 2007-ben került megrendezésre Kazakisztánban, ahol a Madjar törzs ünnepelte meg máig meglévő törzsi létét és rokonságát a magyar néppel. Több ezer helyi kazak, valamint a Kárpát medencei magyarok küldötteinek részvételével zajlott le a rendezvény, mely hatalmas sikert aratott. Az első magyarországi Kurultajt 2008-ban, Bösztörpusztán tartották, ahol több mint harminc hagyományőrző csapat vett részt, a magyarok tízezrével érkeztek, de egy 40 tagú kazakisztán küldöttség is jelen volt az ünnepen. Megerősödött a magyar összefogás és a megújulásra képes nemzeti gondolat, így az életfánál esküt tettek a szervezők, hogy kétévente törzsi gyűlést tartanak. 2009-ben létrejött a Magyar Turán Alapítvány, amely összefogta a szervezést, így a 2010-es rendezvényre már több mint nyolcvan magyar hagyományőrző csapatot vontak be az együttműködésbe, illetve a Madjar törzs mellett minden hun és türk tudatú nemzetet meghívtak.

A Nagy Kurultaj

A bösztörpusztai rendezvényhez képest hatszor nagyobb, a tömegek által jól megközelíthető színhelyet választottak, méghozzá a gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező Bugacot. A rendezvény fővédnöke Lezsák Sándor úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke volt. A Nagy Kurultaj minden idők legnagyobb magyarországi hagyományőrző rendezvényévé vált. Több ezer hagyományőrző, 17 hun és türk nemzet képviselője, hatalmas nomád jurta város, régészeti-antropológiai kiállítás, rekonstruált hun-avar, magyar viselet és fegyverek várták az érdeklődőket. Világrekord is született a rendezvényen, hiszen a rekonstruált, természetes alapanyagú visszacsapó íjjal Mónus József egy 603 méteres lövést adott le.

Az elmúlt nyolc év

A 2012-es bugaci rendezvény a Világ legnagyobb Hun-türk találkozójává és legnagyobb hagyományőrző rendezvényévé vált azzal, hogy a keleti rokonnépek 25 nemzet képviseletében, 22 országból álló 284 fős keleti delegációval vettek részt a gyűlésen, a magyar hagyományőrzők pedig több mint száz csapattal képviseltették magukat. Felépült a modern idők legnagyobb lovasnomád jurta tábora és megvalósult a legnagyobb hun-avar-magyar hagyományőrző seregszemle is. 2014-re felépült egy óriási méretű hun sátor is, amely az „Atilla Sátra” nevet kapta és több mint húsz méter átmérőjű volt. Ezzel a világ legnagyobb szétszedhető, természetes alapanyagokból készülő jurtájává vált. Az év meglepetése volt továbbá, hogy a résztvevők megcsodálhattak egy hun-kori vezéri viseletet, amely egy eredeti hun leletekből készült rekonstrukció volt. A 2016-os Kurultajon a nomád lovassereget az Árpád-házi zászló előtt a magyarság ősi jelképe, a „Turul” madarunk vezette fel. A 2016-os Kurultájon különösen sokan nézték meg a kiállításokat és 260-fős keleti delegáció érkezett. Az ünnep díszvendége volt a kirgiz kulturális miniszter, Altinbek Askarovich Maksutov, de a Kárpát-medencéből is 300 díszvendég érkezett. Mind a 27 turáni rokon-nemzet fellépett valamilyen hagyományőrző műsorral. Az ünnepre kilátogatott Dr. Balogh Csaba külügyi államtitkár, illetve Rakamaz, Karos, Tiszabezdéd és a felvidéki Királyhelmec és Bodrogszerdahely polgármestere is. A kézműves vásárnak a Délvidék volt a díszvendége. A 2018-as Kurultaj volt a jubileum, hiszen akkor 10 éve került Magyarországon először megrendezésre.

A szervezők 2020-ban, augusztus 21. és 23. között rendezik meg a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés hagyományőrző ünnepét Bugacon, mely a hun és türk tudatú népek legnagyobb találkozója. Száznál több csapatot várnak a rendezvényre, ahol képviselteti magát Erdély, Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék.

„A Kurultaj a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, és olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Az ünnep az sztyeppei lovas-nomád népekkel való rokonság révén egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is. A három napos Kurultajon 25-nél több rokon nemzet lesz jelen, és több mint 50 olyan program kerül megrendezésre, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői kultúrájukból adnak ízelítőt. Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjász programok, a magyar –hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok lesznek megtartva. Hatalmas jurtatábor épül, kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermek programok és tudományos ismeretterjesztő előadások fogják emelni az ünnepi hangulatot.” – írja oldalán a Kurultaj csapata.

Az Ősök Napjára nincs belépődíj. Minden programelem díjtalanul látogatható!

További információk folyamatosan olvashatók a hivatalos honlapon: kurultaj.hu és a hivatalos facebook oldalon: Kurultaj-Magyar Törzsi Gyűlés (közösség).

