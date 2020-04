Idén is lehet meghitt a húsvét

Különleges húsvétban lehet idén részünk. Otthon, szűk családi körben is meghitt és szeretet­teljes ünnepet tarthatunk, még akkor is, ha a hagyományok egy részéről le kell monda­nunk – véli Zsigó­né Kati népi iparművész, világszerte elismert tojásdíszítő.

– A húsvét az ön számára talán a legszebb ünnep. Hogyan éli most meg, hogy nem teljesedhet ki szenvedélye, nem adhatja tovább tojásfestő tudományát?

– Számomra a legszebb ünnep a házassági évfordulóm, szeretett férjemmel 43 éve vagyunk együtt. A húsvét a sorban csak a második, de így is óriási jelentőséggel bír az életemben. Elfogadtam a mostani helyzetet, hogy idén nem úgy ünnepelek, ahogyan eddig. Ez azonban nem baj, mindenben meg kell látni a jót. Tartjuk magunkat a Maradj otthon! felhíváshoz, és valóban nem érintkezünk másokkal. Minden eddiginél többet vagyunk így együtt férjemmel, és ez csodálatos dolog!

– Egyáltalán nem mozdulnak ki?

– Hetente egyszer-kétszer beülünk az autóba és a városban kocsikázunk, de nem szállunk ki sehol, nem érintkezünk senkivel. Jó érzés nézelődni, csodálni a tavaszt mindenhol. A bevásárlásban segítségünkre van fiatal barátnőm, aki mindent beszerez nekünk, ami csak kell. Bár alapvetően sok téren önellátóak vagyunk, a kertünkben többféle zöldség megterem, és csirkéket is tartunk. A kenyeret pedig 32 éve én sütöm és kézzel dagasztom. A napokban még tésztát is gyúrtam. Megjegyzem, hogy nagyszerű kezdeményezés a város részéről, hogy a támogató szolgálat munkatársai segítenek az időseknek a bevásárlásban.

– A családtagjai nem hiányoznak?

– Dehogynem, főként a hétéves unokám, Panka, aki azóta már volt nálunk, de csak a kertben találkoztunk, betartva a háromméteres távolságot. A legfájdalmasabb, ugyanakkor a legszívhezszólóbb az volt, amikor megkérdezte az anyukájától, a lányomtól, hogy odasúghatja-e a mami fülébe: Nagyon szeretem!, majd messziről nyújtotta a kezét felém ölelésre. Könnybe lábadt a szemem.

– A húsvéti hagyományok közül mi az, amit megtarthat idén?

– Keveset. Ezekben a napokban minden eddiginél több interjút adtam újságoknak, rádióknak, és szerencsére a szállodák is rendeltek tojásokat. A múzeumom sajnos nem látogatható, de minden csoportom átütemezte az időpontot. A locsolókról is lemondtam, pedig mindig fiúk, férfiak sokasága jött hozzám, hogy hódoljanak e szép hagyománynak. Hiányzik az is, hogy a tojásfestési technikákat népszerűsítsem kisebb-nagyobb közösségekben. Szerencsére március legelején még egyet-kettőt megtarthattam.

– Ön szerint ennyi tiltás és lemondás mellett lehet meghitt a húsvét?

– Igen. Szűz Mária élete, szeretete és odaadása lehet előttünk a példa ebben a rendkívül nehéz helyzetben. A szülőknek hozzá hasonlóan össze kell most tartaniuk a családot, kreativitással, sok közös tevékenységgel. Végre adott a lehetőség, hogy a gyerekeket elcsalják a számítógép, a telefon, az internet elől, bevonják őket a közös sütögetésbe vagy kerti munkába. Közös élményeket szerezhetnek, melyre lehetséges, hogy már jó ideje nem is volt alkalmuk. Húsvétkor a család együtt nevethet, énekelhet, beszélgethet. Ez lenne az igazi összetartás. Úgy vélem, hogy ezt a járványt nem véletlen kapta a világ, arra int mindenkit, hogy lassítsunk, tanuljunk a hibákból, váljunk jobbá. Húsvétkor mindezt egy kis lecsendesedéssel, befelé fordulással fokozhatjuk.

– Az ünnep elmaradhatatlan része a hímes tojás. Adna hozzá tippet, hogyan készíthetik el a családok házilag?

– Én magam nagyon szeretem a méhviasztechnikát, melyet a mostani helyzet miatt nem tudunk beszerezni, de ennek egy egyszerűbb változatát tudnám ajánlani a családanyáknak. Nem kell hozzá más, mint tojás és színes gyertya. A gyertyát meggyújtjuk, és az olvadt viaszban gyorsan mártogatva a gyufa végét mintát rajzolunk a tojásra. Néhány napig áztassuk a tojást főtthagymahéj-lében, majd kivéve a tojásról láng felett töröljük le a viaszt.

– Van kedvenc motívuma, mely könnyen kivitelezhető?

– Középre tegyünk egy pöttyöt, ez lesz a Föld. Észak, kelet, dél és nyugat irányába húzzunk egy-egy vonalat, ezzel már körbe is jártuk a világot, ez lesz a mi világmindenségünk. A vonalak végére rajzoljunk kacskaringót, mely a Napot szimbolizálja. Végül apró pöttyökkel díszítsünk a Nap körül, utalva ezzel arra, hogy elszórtuk a magokat, ahogy tavasszal a földbe a veteményt, hogy legyen kenyerünk.

– Mi kerül a húsvéti asztalukra?

– Egyszerű ételeket szeretünk. Mi arra törekszünk, hogy egészségesen étkezzünk. Így mangalicafinomságok, sonka, kolbász, valamint tojás és sok-sok friss zöldség lesz terítéken. A sonkalét felhasználom egy gazdag bableveshez, utána pedig saját specialitásomat, rokfortos pogácsát sütök, minden húsvétkor.

– Az elmúlt években két nagyon különleges alkotással is meglepte a hazai közönségét. Jelenleg dolgozik új tojáson?

– Életem fő művén dolgozom, immár második éve. A tervezési fázis lassan a végéhez ér. Bevallom, már ötször kijelentettem, hogy kész, aztán rájöttem, mégsem. Maximalista vagyok, mely e tojásnál is minden eddiginél jobban megmutatkozik. Egyetlen szívfájdalmam, hogy még nem sikerült beszereznem hozzá a 44-szer 49 centi körméretű strucctojást.

– A legutóbbi különleges alkotása, a Magyar Nemzet Tojása a múzeumi szaktekintélyek elismerését is kivívta. Eldőlt már a tojás sorsa?

– Még nem. Bízom benne, hogy egy illetékes által, aki döntéssel bír, méltó helyére kerül.

– Az elmúlt évtizedekben számos díjat kapott. 2019-ben a kecskeméti Rózsahölgyektől vehette át a Harmónia-díjat. Mit jelentett ez az elismerés önnek?

– Az egyik kedvenc díjam, mivel ezzel a harmónia, a szeretet és a jóság nagykövete lettem. Mindhárom nagyon fontos az én életemben, és örülök, hogy ezt mások is látják, érzik.