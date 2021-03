Húsvéti receptkosárral és tojásfa díszítéssel is készülnek Bácsalmáson

Ezekben a napokban a Bácsalmási Kulturális Központ a vírushelyzet miatt online programokat kínál a húsvéti ünnepekre készülődő gyermekeknek és felnőtteknek.

A kulturális intézmény internetes oldalán megosztják azokat a hagyományos és ínycsiklandó ételek receptjeit, melyeket az ajánlók eljuttatnak a művelődési házhoz.

Az idei esztendő húsvéti rajzpályázatára hétfőn délutánig nevezhetnek be az óvodások és az iskoláskorú gyermekek. A leggondosabb és legötletesebb alkotások készítői ajándékba részesülnek. A pályaműveket a Művelődési Központnál lévő postaládába lehet elhelyezni.

A legszebb hímes tojásokról készített fotókat április 5-ig (húsvét második napjáig) várják a szervezők. A közzétételt követően a legtöbb kedvelést kapó alkotás készítőjét szintén ajándékba részesítik. Az eredményhirdetés április 7-én várható.

A közös tojásfa díszítésénél-Bácsalmási Kulturális Központ- saját készítésű színes-hímes és kisebb-nagyobb ékesség elhelyezésére van lehetőség. Ugyanakkor a tojásfánál készített felvételeket is várnak az intézmény facebook oldalán. Marián Kata újonnan kinevezett intézményvezető adott tájékoztatást a kulturális intézmény húsvéti készülődéséről:

– Életünk továbbra is korlátozva van. Persze érthető, hiszen ilyen magas még nem volt a megbetegedések és a halottak száma. De ebben a helyzetben is próbálunk ráhangolódni húsvét ünnepére!Személyes találkozások, programok hiányában az online felületen próbáljuk elérni az erre fogékony lakosságot. A Művelődési Központ ablakában megidézzük a tavaszi rét hangulatát és ott láthatóak a meghirdetett rajzpályázatunkra beérkezett alkotások is. Pár napon belül a könyvtár ablaka is díszbe öltözik. Ezzel párhuzamosan elindítottunk egy húsvéti receptgyűjtést, ahol a már jól bevált recepteket lehet megosztani, akár képpel együtt feltölteni, ezáltal másnak is ötletet, kedvet adni annak elkészítéséhez. Hímes tojás pályázatot is hirdettünk, ahol Bácsalmás legszebb, legdíszesebb saját készítésű tojásairól készült fotókat várjuk.

A Művelődési Központ előtti tojásfa további feldíszítéséhez a lakosság felé tettek egy felhívást, melyben kérik, hogy akinek van kedve, lehetősége egy-egy apró díszt helyezzen el húsvétig.

A továbbiakban tervezik még egy húsvéti fotófal elhelyezését, ahol egy séta alkalmával fényképek készülhetnek a családról. Ezt elküldhetik a rég nem látott rokonságnak, így köszöntve a húsvétot. A Művelődési Központ és a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár facebook oldalán játékokra hívják a kedves látogatókat, illetve információkat, húsvéti népszokásokat, érdekességeket osztanak meg velük.