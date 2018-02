Hétfőn kezdődik a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

Hétfőn veszi kezdetét a 33. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, melyet idén a város 650 éves jubileuma jegyében rendeznek meg. 23 nap alatt több mint száz zenei, művészeti és kulturális program szórakoztatja a fesztivál közönségét a város több helyszínén. A részletekről kedden tartottak sajtótájékoztatót a városházán.

Az idei Kecskeméti Tavaszi Fesztivál kínálatát kiállítások, koncertek, táncos műsorok, gyermekprogramok, színházi előadások teszik teljessé. A sajtótájékoztatón dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a fesztivál közösségi erejét hangsúlyozta. Bak Lajos, a Hírös Agóra igazgatója elmondta: a fesztivál keretében több olyan kisebb fesztivált is megrendeznek, melyek önállóan is megállnák a helyüket a város kulturális életében. Ilyen például a Fringe, a fiatalok összművészeti fesztiválja, a Bohém Jazz Fesztivál vagy a színház Színtár fesztiválja. A sajtótájékoztatón részt vettek a társintézmények is, melyek vezetői bemutatták saját fesztiváli programjaikat.

Március 5-én, hétfőn a nyitó napon két rangos esemény indítja a fesztivált. A Hírös Agórában 17 órakor nyílik meg a Kecskemét Arcai kiállítás, majd ugyanitt 19 órakor kezdődik a 650 éves város, Kecskemét zeneszerzői címmel a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar nyitóhangversenye.