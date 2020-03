Hetente több száz védőmaszkot készítenek a kecskeméti színházban

Védőmaszkok gyártásába kezdtek a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház szabászai. A teátrum az elkészült maszkokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának adja át minden héten, hogy az arra rászoruló szervezeteknek biztosítani tudja azt a hivatal.

A Veszprémi Petőfi Színházból indult kezdeményezéshez a héten csatlakozott a teátrum, a színház dolgozóival együtt így szeretnének hozzájárulni a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. Nemcsak az önkormányzat járvány elleni védekezésében vállalt segítségnyújtás, hanem a közönséggel való kapcsolattartás is kiemelten fontos a színház számára, ezért folyamatosan frissülő közösségi média aktivitással, felolvasósorozattal találkozhatnak a nézők a járvány ideje alatt.

Friss bejelentésekre is készül az ország legújabb nemzetije, hiszen ahogy Cseke Péter igazgató múlt heti cikkünkben kihangsúlyozta: „Színház mindig is volt, és lesz, csak a formája változik, és a módjait kell megtalálnunk. Most az online térbe terelődik át a közönségünkkel való kontaktus és alakul egy egészen újszerű, reményeink szerint átmeneti színházi világ.”

A kecskeméti egészségügybe, szociális hálózat intézményeibe eljuttatott maszkok gyártását a színházban a jövőben is folytatják, hiszen egyik előnye a textilből készült védőfelszerelésnek, hogy magas hőfokon történő mosás és fertőtlenítés után újra használható.