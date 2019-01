Helybe viszik a kultúrát és a vidámságot

Téli turnéra indultak a Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubjának tagjai. A zenés, verses, táncos összeállításukat Szentkirályon és Hetényegyházán mutatták be, a minap pedig a kerekegyházi művelődési házban tapsolhatott a közönség a színvonalas produkcióknak.

Szecsődi György a közelmúltban vásárolt házat Kerekegyháza központjában, épített színpadot az udvaron, kiállítóhellyé alakította a családi házhoz tartozó nyitott helyiséget, és létrehozta a Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubját. A negyedik esztendeje működő közösségben rendszeresen mutatkoznak be a klub alkotó tagjai, illetve amatőr és profi előadók.

– A klub kinőtte otthonát, alkotó közösségünk legkiválóbbjai több településen is bemutatkoztak a téli időszakban verses-zenés műsor-összeállításukkal. Decem­berben Hetényegyházán voltunk, majd itthon léptünk a közönség elé – mondta el érdeklődésünkre Szecsődi György.

Kerekegyházán, a Légy vidám, így élni jó! című program első részében a házigazda Szecsődi György és barátai invitálták zenés utazásra a közönséget. A vidám dallamokat követően a Kecskemétről érkező táncosok léptek színpadra, majd az irodalom kapta a fő szerepet. A műsort a Rózsahölgyek duó gitárjátéka fűszerezte. Az intézmény galériájában Bogya Rózsa, Kürti Zoltánné gobelinjeiből, valamint Halasi Éva, Teleki Katalin, Török Zsuzsa és Kürti Zoltán festményeiből nyílt kiállítás.

– A téli időszakban a tervek szerint Kunbaracson is bemutatkozunk, a jó idő beköszöntével pedig ismét az udvarházban rendezzük meg programjainkat. Közösségünk minden alkotó és kultúrakedvelő ember számára nyitott, a tavalyi évhez hasonlóan az amatőrök mellett profi művészek is bemutatkoznak programjaink keretében. Programjainkkal azt szeretném elérni, hogy kicsit vidámabban tekintsünk a jövőbe, így problémáinkat is könnyebb lesz megoldani. Attól, hogy búslakodunk rajta, csak súlyosbodnak a bajaink – fűzte hozzá Szecsődi György, a kulturális közösség megalapítója.