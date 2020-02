Havonta rendezik meg a kultúrszalont

A szervezők havonta egyszer hívják találkozóra a fülöpjakabiakat, minden alkalommal a hónap aktuális ünnepéhez, eseményéhez kapcsolódva hívnak vendéget.

Az első rendezvényt a magyar kultúra napján tartották, melynek keretében Ónodi Árpáddal, a félegyházi Rocktár vezetőjével beszélgetett Kovács Márta, a faluház vezetője. A kultúrszalon vendégei a Rocktár elmúlt 12 évébe kaphattak betekintést. A második találkozó a Valentin-naphoz kapcsolódva február 15-én, szombaton, 17 órakor lesz.

A Szerelem, szenvedély, szárnyalás, avagy a művész élete című beszélgetés vendége Kis Virág keramikus lesz. Az eseményen a művészt és az alkotásait is megismerhetik az érdeklődők. A tervek szerint az áprilisi kultúrszalon keretében adják át a polgármesteri hivatal udvarán létesítendő közösségi kertet is – számolt be hírportálunknak Bodor Sándor polgármester. Azt is elmondta, terveik között szerepel egy Szent Iván-éji kultúrszalon megszervezése is, már az új közösségi kertben.