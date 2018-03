Hatvani Zoltán emlékét őrzik a szavalóversennyel

A tíz éve elhunyt Hatvani Zoltán előadóművészre emlékeznek március 3-án azon a középiskolásoknak meghirdetett szavalóversenyen, aminek idén a Szilády-gimnázium ad otthont.

Hatvani Zoltán (1955–2008) jellegzetes, mélyen zengő hangjával sok rendezvényt tett emlékezetesebbé. A tragikus hirtelenséggel elhunyt előadóművész emlékére 2008 márciusában szerveztek először szavalóversenyt barátai, s a hétvégén immár tizedik alkalommal gyűlnek össze a középiskolás versmondók.

A versenyre – aminek helyszíne idén Hatvani Zoltán egykori középiskolája, a Szilády-gimnázium díszterme lesz –, Bács-Kiskun megyei középiskolások jelentkezhettek. A jubileumi szavalóversenynek a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Gimnáziuma és a Zöld-Híd Halasi Környezetvédők Egyesülete voltak a meghirdetői.

– Az idei versenyt „Fénycseppek” elnevezéssel hirdettük meg. Ezzel a címmel jelent meg két évvel ezelőtt egy antológia, melyben halasi és a városhoz kötődő szerzők művei kaptak helyet. Most ebből a kötetből, ami az „Öröm antológiája” alcímet viseli, kell előadniuk az in­dulók­nak egy verset vagy prózát. A kötelező mű mellett a magyar irodalom alkotóinak bármely verse választható – mondta el Palásti Károly, magyar-történelem-dráma szakos tanár, a verseny egyik főszervezője. A versenyen – ami március 3-án, 10 órakor kezdődik – ott lesznek Hatvani Zoltán családjának tagjai, barátai, iskola­társai is. A zsűriben – aminek elnöke dr. Komáromi Attila, a Katona József Társaság elnöke lesz –, helyet foglal Kiss Lászlóné, Hatvani Zoltán egykori osztályfőnöke is.

Hatvani Zoltán remek humoráról is ismert volt. Az alábbi középiskolai anekdotát egykori osztálytársa, Mester Sándor osztotta meg:

„Hatvani Zoli a kígyósi iskolában végezte az általánost, és ott nem tanult oroszt. Nyolcadik után a Sziládyba járt. Elég komoly gondokat okozott – volna – a lemaradása, de gyönyörűen szavalt. Wirtzné Márta néni, az orosztanár nagyon szerette, ahogy Zoli szavalt. Zoli megtanulta Puskin Üzenet Szibériába című versét, oroszul! Félévzáró(k) előtt Márta néni felszólította, ő meg érces hangján belekezdett: – Szibéria vaksi bánya… és végigmondta, csont nélkül. Márta néni elérzékenyült: – Zolikám! Ez gyönyörű volt… Sajnos nem adhatok jobbat közepesnél, de köszönöm!

Egyszer megkérdeztük a Zolit, tudja-e, hogy miről szól a vers? – Hülyék vagytok? Hármasért? Elég ha el­mondom, nem? – felelte.”

A halasi kultúra meghatározó alakja volt

Hatvani Zoltán, aki előadóművészként, versmondóként a halasi kultúra egyik legjelentősebb és meghatározó alakja volt 1955-ben született, gyermekkorát a zsanai-kígyósi tanyavilágban töltötte. Diplomát a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelés-könyvtár szakán szerzett. Az Országos Filharmóniánál 1979-ben előadói vizsgát tett. 1981-ben elvégezte a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola népművelés szakát. Pályáját a kiskunhalasi Városi Könyvtárnál kezdte könyvtárosként 1975 és 1983 között, majd 1983-tól a Gózon István Művelődési Központ munkatársa lett, 1988-tól ugyanott igaz­gató. A jogutód Rendezvény- és Programirodánál programszervező 1992-től 1999-ig, majd 1999–2003-ig ismét igazgató. 2003-tól a kiskunhalasi Boróka Civil Ház nemzetiségi referense volt. Közreműködött színdarabokban és a halasi Lyra együttessel is gyakran fellépett.