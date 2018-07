Hatvan éve gyűjti a képeslapokat Sebestyén Imre

Újabb országos díjban részesült Sebestyén Imre képeslevelezőlap-gyűjtő. A 91. Bélyegünnep országos kiállításon képeslap kategóriában aranyozott ezüst minősítést kapott az Arany Jánosról készült tárlata. A gyűjtő éppen hatvan éve foglalkozik képeslapokkal, melyekből jelenleg 370 ezer darabbal büszkélkedhet.

– Mi motiválta hatvan éve, hogy képeslapokat gyűjtsön?

– Akkoriban minden gyermek gyűjtött valamit, én a képeslapok mellett döntöttem. Egészen fiatalon félretettem otthon néhány első világháborús képeslapot, melyet még a Benedeczki nagypapám hozott haza a frontról. 1958-ban kezdtem el tudatosan gyűjteni. Innentől kezdve bármerre jártam, ismerősöknél, rokonoknál, barátoknál, mindenhol elkértem a képeslapokat. Sokat cseréltem is diáktársaimmal, általában szalvétát adtam cserébe.

– Melyek ma a legértékesebb lapjai?

– Erre nehéz választ adni. Van olyan százéves képeslap, mely csak ötszáz forintot ér, de akad olyan is, amely ötven­ezret. Általában attól függ, hogy hány darabot adtak ki belőle. A ritkaságok is értékesek. Például a zsinagógákról készültek, mivel az épületek nagy részét már lebontották. Szintén értékesek a történelmi jellegűek között a vezéreket, királyokat ábrázolók. Így Mátyás király-, II. Rákóczi- vagy Kossuth-képeslapok, de sokat kérnek a Petőfi verseit megörökítő lapokért is.

– Hol lehet beszerezni a ritkaságokat?

– Leginkább a börzéken. Én magam is több börzén megfordulok, szinte mindig találok olyat, mellyel kiegészíthetem a gyűjteményem.

– Jelenleg milyen kiállítási anyagon dolgozik?

– Nemrég fejeztem be az Arany János és Nagykőrös című anyagot, mellyel beneveztem a HUNFILA 2018 országos bélyeg- és képeslap-kiállításra. A zsűri döntése alapján aranyozott ezüst minősítést kapott a kiállításom, mely nagyon megtisztelő számomra. Évekig gyűjtöttem hozzá a képeslapokat, tudatosan kerestem a hiányzó lapokat. Tavasszal készült el a Magyarország búcsújáró- és kegyhelyei című tárlatom, melyet július közepén, az országos képeslap-találkozón láthat a közönség Szombathelyen. Ezenkívül benne vagyok egy gyermektárlat készítésében. Most először szöveg nélkül, csak a mesés, gyermeki lapokkal szeretném megszólítani a kis közönséget.

– Eddig összesen hány tárlata volt?

– Az elmúlt több mint húsz évben országszerte mintegy 350 kiállítást rendeztem. Jelenleg 67 tematikus anyagom van, melyek javarészt a különböző történelmi eseményekhez kapcsolódnak, de ezenkívül nagyon népszerű a régi kecskeméti képeslapokból álló, a régi színészeket és a népviseleteket bemutató kiállításom is.

– Tervez újabb anyagot?

– Már nem. Most arra koncentrálok, hogy a meglévőket újabb lapokkal egészítsem ki.

– Miben rejlik a képeslapok iránti szenvedélye?

– Számomra a képeslap kettős szerepet tölt be: szemet gyönyörködtető és általa sokat lehet tanulni. Régi emlékeket idéz fel. Amikor egy-egy kiállítási anyagot feldolgozok, több könyvet is elolvasok hozzá és ezzel saját történelmi tudásomat is gyarapítom. A kiállítások azért is különlegesek, mert a képeslapok sorozata és a hozzájuk kapcsolódó rövid szövegek elénk tárják a teljes eseménysort, vagy egy-egy híres felmenőnk munkásságát, életútját.

– Mely képeslapok állnak legközelebb a szívéhez?

– A régi kecskeméti és a népviseletes képeslapok. Az előbbiek a helytörténetünk értékeit, míg utóbbiak a magyar népi kultúra, az egyes tájegységek kultúráit örökítették meg az utókor számára.

– Kedveli a mai modern képeslapokat is?

– Természetesen. Azok között is vannak különlegesek. Kedvenceim a spanyol, portugál és francia ruhába öltöztetett képeslapok. A hölgyeket ábrázoló lapokon a ruhák valódi anyagokból készülnek. A XX. század elején hasonló magyar képeslapok is készültek, magyar hölgyekről. Emellett érdekesek a parafaalapú képeslapok is.