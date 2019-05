Hatalmas sikereket értek el a kecskemétiek a diákszínházi fesztiválon

A Kecskeméti Színjátszó Műhely két csoportja is meghívást kapott az Országos Diákszínjátszó Egyesület által megrendezett II. Országos Diákszínházi Fesztiválra, ahonnan büszkén hozták haza díjaikat a kecskeméti diákok.

Április 26-27-28-án tartották Pécsett az Országos Diákszínházi Fesztivált, melyre az országból összesen 19 előadást juttatott tovább a zsűri. A fesztivál azért különleges, mert ide azokat a produkciókat hívják, akik nem csak pedagógiailag jól működnek, hanem színházi munkájukban is igazán értékeset tudnak teremteni. Az itt megtekinthető előadások olykor komoly katartikus pillanatokat tartogatnak, erős formavilággal rendelkeznek, komoly háttérmunka és próbafolyamat előzi meg a bemutatókat. Kecskemétről a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban működő Ifjú Morbid Színpad, Garcia Lorca: Vérnász c. előadásával és a Katona-Kamra csoport Katona József: Jeruzsálem pusztulása c. darabjával jutott tovább.

Mindkét előadás arany minősítést kapott a márciusi, kecskeméti regionális rendezvényen, amelyet az Ifjúsági Otthonban rendezett FRINGE Fesztiválon láthatott a közönség.

A két előadás rendezője, Sárosi Gábor így nyilatkozott élményeiről.

– Nagyon fontos a fiatalok számára a fesztiválozás. Egyrészt mert egymást láthatják dolgozni, előadni, másrészt a tanárok és a diákok is nagyon sok tapasztalatot cserélnek egymással, ezáltal szakmai fejlődésben sincs hiány. Fontos tudni, hogy az ODF-en már nincs verseny, azaz nincsenek helyezések, itt az a kitüntetés, hogy jelen lehetünk és ráadásul két előadással képviselhetjük Kecskemétet a jórészt budapesti mezőnyben. Komoly, 6 fős szakmai zsűri nézte az előadásokat, így mindenki felköthette a gatyaszárát. Ám aki színházat csinál tudja, hogy a kritika szűrőinek köszönhetően fejlődik tovább egy színházi előadás – hangsúlyozta Sárosi Gábor.

Hozzátette: – A legbüszkébb arra vagyok, hogy a kecskemétiek kaptak egy különdíjat a fesztivál aktivitásukért, ami annyit tesz, hogy fáradhatatlanul megnéztünk minden előadást, segítettünk a szervezőknek, ahol tudtunk, részt vettünk a tréningeken a szakmai beszélgetéseken is. A hét oklevél között, amit hazahoztunk, négy színészi különdíj is van: Cselóczki Boglárka, Török Edina, Kiss Nikolett kapott elismerést, Szűcs Dominik pedig a legjobb férfi főszereplő díját hozta el, ami nagy szó. Nagyon büszke vagyok a csapatra, remélem – ahogy korábban is – minden évben ott leszünk az ország diákszínjátszásának élmezőnyében – zárta gondolatait a rendező.

A zsűri tagjai voltak: Vidovszky György (rendező), Nyári Arnold (drámatanár), Kovács D. Dániel (rendező), Jászay Tamás (színikritikus), Szűcs Katalin (színikritikus), Lipták Ildikó (drámatanár).

Az Ifjú Morbid Színpad Vénász c. előadását 2019. május 20-án (hétfőn) 15 órától láthatják az érdeklődők a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban.