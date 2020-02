Használható formában élednek újra népi motívumaink Kecskeméten

Használható hagyományok címmel nyílt hímzés kiállítás pénteken Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, a Békés megyei Népművészeti Egyesület és a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. szervezésében. A tárlaton az egyesület által indított hímző foglalkozássorozat résztvevőinek munkái tekinthetők meg március 14-ig.

Összesen 15 lelkes helyi alkotó hímzéseiből nyílt kiállítás pénteken Kecskeméten, a Népi Iparművészeti gyűjteményben. A műveket a Békés megyei Népművészeti Egyesület Használható hagyományok – Kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban című pályázata keretében az egy éves hímzés foglalkozássorozat 15 résztvevője készítette. A kiállításon zomborvidéki, háromszéki, kalocsai, kalocsai fehér hímzéssel és békési szűcshímzéssel készült munkák tekinthetők meg. A megnyitón Bognár Gabriella muzeológus és dr. Füzi László, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. ügyvezetője üdvözölte a nagy számban érkezett érdeklődőket.

A kiállítást Kölcseyné Balázs Mária, az egyesület munkatársa és a projekt szakmai vezetője nyitotta meg. Köszöntője elején méltatta a hímzést tanuló lelkes alkotók színvonalas munkáit és elmondta, hogy három évvel ezelőtt kezdődött projektjük, melynek keretében 12 szervezettel dolgoznak együtt a Dél-alföldi régióban, ezek közül kettővel Kecskeméten, több művészeti ágban, 23 szakmai tematikában. Egyesületük célja a néphagyományok megismertetése, megtanítása vagy újratanítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése és a foglalkozásokra, köztük a kecskemétire is többszörös túljelentkezést tapasztaltak.

A kecskeméti alkotók csoportjában részt vett a Kecskeméti Díszítő Kör néhány tagja is, de azok is gyönyörű munkát adtak ki kezük közül, akiknek addig ismeretlenek voltak a hímzés titkai, munkáik a haladó hímzők számára is vállalható színvonalt képviseltek. – Az újonnan érkezettek számára egy évvel ezelőtt még biztosan idegen nyelvként hatottak például a subrika, vagy az adjusztál szavak. Ma pedig ezen kifejezések pontos ismeretét a tárgyi anyanyelv és az alkotások segítségével mutatják be számunkra a csoport tagjai – mondta Kölcseyné Balázs Mária és a csoportot segítőket méltatta: a hímzés egyik legkiválóbb hazai mestere, dr. Illés Károlyné, Jenei Anikó és Misik Mónika segítően, értő türelemmel és a hibákat időnként kijavítva adták át tudásukat a csoport tagjainak.

Kölcseyné Balázs Mária hangsúlyozta, hogy az elkészített és kiállított szebbnél szebb tárgyak – párnák, könyvborítók, könyvjelzők, terítők, kötények, viseleti tárgyak – mindegyikét a hagyományos népi motívumkészletből merítve készítették, és így váltak használható hagyománnyá. A darabok mindegyike illeszkedik a mai lakás-, viselet- és tárgykultúrába és ez a záloga annak, hogy a hagyományok fennmaradhatnak és így átadhatók gyermekeinknek. Reményét fejezte ki, hogy akik kezdőként jöttek a foglalkozásra, annak végeztével csatlakoznak az 50 éves múltra visszatekintő Kecskeméti Díszítő Körhöz. A kiállítás március 14-ig látogatható.