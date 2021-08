Harsányi Zsuzsanna: „Az alkotómunka gyógyír sok problémára”

Harsányi Zsuzsanna sokoldalúságának köszönhetően a kecskeméti közélet egyik ismert személyisége. Talán legtöbben alkalmazott grafikusként és festőművészként ismerik, de vezető szerepet tölt be a Kecskeméti Szent László Lions Club életében, tanít, és borrendi tagként is évekig aktív volt. Napjainkban művészeti tudásának átadása áll mindennapjai középpontjában.

Ezt ne hagyja ki! Deutsch Tamás: a DK a történelmi traumák elszenvedőit csapja arcon

Jó ismét mosolyogva látni Harsányi Zsuzsanna alkotóművészt, akit művésztársaihoz hasonlóan megviselt az elmúlt járványidőszak.

– Alkotóművészként nehéz időszakon vagyok túl. Nem találkozhattam művészbarátaimmal, mindenki bezárkózott kicsit. Óriási felüdülés ez a nyár, amikor újra nyithatunk egymás felé

– osztotta meg tapasztalatát a művésznő.

Harsányi Zsuzsanna céltudatos ember, aki kitartóan dolgozik és mindent elkövet annak érdekében, hogy a maga elé tűzött feladatokat teljesítse. Aktív tagja a Kecskeméti Szent László Lions Clubnak, ahol az elmúlt két évben az elnöki feladatokat is ellátta.

– Örülök, hogy klubtársaim bizalmat szavaztak nekem és vezetőként is szerepet vállalhattam a karitatív, társadalmi munkában, egészen most júliusig, amikor is átadtam az elnöki stafétát dr. Csengeri Attilának. A Lions mozgalomban évente váltjuk a vezetőt, én abban a különleges helyzetben voltam, hogy a járvány miatt két évig irányíthattam odaadó, lelkes közösségünket. Így most ismét több időm jut az alkotómunkára – ez rendkívül felemelő és jó érzés számomra. Ismét szeretnék a tanítás felé fordulni, több időt fordítani rá – mondta.

Harsányi Zsuzsanna a szegedi Tömörkény István Iparművészeti Szakközépiskola textil szakán érettségizett, ezt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz–rajz szaka, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskola követte. Éveken át tanított általános és középiskolában. Bruncsák András művész-tanár barátjával 1993-ban elindították a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskolát, mely munkához az első években kapcsolódott szorosabban.

Művészként fontos törekvése a minőségi realista ábrázolás szakmai megbecsülésének visszaállítása. Alkotásaival az ember és a természet iránti alázatát és rajongását fejezi ki, felhívva a néző figyelmét a legapróbb, leghétköznapibb dolgok különlegességére és védelmére is. Munkájában és életszemléletében is a teljességre törekszik, vallja, az élet rövid, próbáljuk mindig mindennek a legszebb oldalát megkeresni és örömünket lelni benne.

A hosszú évek alkotómunkájának tapasztalatát jelenleg elsősorban felnőtteknek adja át. Heti rendszerességű művészeti szakkörében avatja be a képzőművészet iránt érdeklődőket a rajzolás és a pasztelltechnika rejtelmeibe.

– A tanítás, a tudás átadása, a tapasztalat megosztása mindig is az életem része volt, szívügyemnek tekintem

– árulta el Harsányi Zsuzsanna. – Most ismét több időt tudok erre a célra fordítani, így újra beindítottam saját szakköröm és kurzusaimat. – Azért is szeretem ezt a munkát, mert nagyon sokféle embert megismerhetek. A tanítványaim sokféle indíttatásúak, ugyanúgy megtalálhatók közöttük a felvételire készülő diákok, a munka mellett kikapcsolódásra vágyók, vagy az éppen nyugdíjba vonuló, így több szabadidővel rendelkező emberek is – részletezte. – Hetente találkozom a tanítványaimmal, és havonta egyszer, igény szerint, néhány napos workshopokat is tartok. Ez utóbbira az egész országból jönnek tanulni vágyók. Az alkotómunka gyógyír sok problémára, örömmel tölti fel az embert és hasznos időtöltés is egyben, így igyekszem minél szélesebb rétegnek megadatni mindezt – jegyezte meg a művésznő.

Harsányi Zsuzsanna ugyanolyan szívesen foglalkozik teljesen kezdőkkel, amatőr és örömfestőkkel, vagy akár kiállító művészekkel, akik a pasztelltechnikában szeretnének mélyebben elmerülni.

– Mindenkinek egyénileg próbálok segíteni, azon a szinten, ahol tart. Ugyanolyan örömmel dolgozom kezdőkkel, mint a már több éve alkotókkal. Szeretem megtalálni azt a pontot, ahol segíthetek, ahol továbblendíthetem az alkotás folyamatát – jegyezte meg.

Harsányi Zsuzsanna amellett, hogy alkot és tanít, közéleti személyiségként rendszeresen szervez kiállításokat, rendezvényeket, éveken át galériát is működtetett kortársai részére. A napokban éppen a KAFF szervezésében vesz részt.

– A kiállítások fontos részét képezik egy művész életének. Ez egy kitárulkozás, ahol az ember a lelkét mutatja meg másoknak. Jelenleg is van kiállításom a Három Gúnár Hotel éttermében, mely szeptemberig még látogatható. Néhány hete a tanítványaimnak volt tárlata a Spaletta étteremben, nagyon büszke voltam rájuk. Ezek fontos pillanatok az életünkben, segítjük egymást, ott, ahol tudjuk – mondta Harsányi Zsuzsanna.