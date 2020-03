Harangozó Imre a csángókról tartott előadást Kiskunhalason

Telt ház mellett tartotta gondolat- és lélekébresztő előadását a napokban Harangozó Imre, az Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke, néprajzkutató a halasi városi könyvtárban.

A Pásztortűz Egyesület által szervezett esten a néprajzkutató a moldvai csángók életmódjáról is beszélt. Végső István egyesületi elnök köszöntője után Harangozó Imre nagy szenvedéllyel vezette be a hallgatóságot a moldvai csángók letelepedésének, mostani földrajzi elhelyezkedésének történeti előzményeibe.

A csángók középkori, katolikus szakralitásától a rendkívül mély és ősrégi népművészetükön illetve nyelvük archaikusságán át a 19. századtól a többségi nemzetbe való beolvadásának látványos felgyorsulásáig rengeteg téma felmerült. Még a Halas-szék alispánjait – kunkapitányait – adó Csertán nemzetség moldvai és erdélyi nyomairól is szó esett.

Harangozó Imre gyűjtőútjai során elsősorban Erdélyben, Moldvában és a Bánátban járt. A kutatásait leginkább önmaga finanszírozza. A magyar lélek formáit is feldolgozó Lükő Gábor Kossuth-díjas kutató életén keresztül (is) bemutatta, hogy mennyi buktatóval és az értékmentés mellett értékvesztéssel is jár a néprajzkutatás. Harangozó Imre számtalan élményszerű történettel fűszerezte az amúgy is mély érzelmeket keltő előadását.

Harangozó Imre gyűjtései saját kiadású könyveiben, a Transzcendens trambulin, az Anyám, anyám, szép Szűz Márjám, a Régi imádságok, ráolvasások a gyimesi és moldvai magyarok hagyományából, valamint a Radna fényes csillaga és a Hagyomány szolgálatában című kiadványokban is olvashatók.