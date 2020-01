Hangversenyek, filmvetítések és kiállítások lesznek a megyében

Himnusz- és mesemondó versennyel, filmvetítésekkel, kiállításokkal, zenés irodalmi estekkel, hangversenyekkel és könyvbemutatóval ünneplik Bács-Kiskun megyében a magyar kultúra napját.

Kiskőrösön a magyar kultúra napja alkalmából január 21-én megnyitják a XIX. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállítást a Petőfi Sándor Művelődési Központban, majd a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola és a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium növendékeinek közreműködésével magyar szerzők műveiből ünnepi hangversenyt rendeznek a Tarnówi téri hangversenyteremben.

Másnap, január 22-én Cimbalomtól Pönögéig – Magyar dalköltészet 1800 és 1840 között címmel Csörsz Rumen István tart előadást a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban. Tarics Péter író, újságíró Tanúságtétel, (i)gazság, végítélet című, 1956-os témájú könyvét január 23-án mutatják be a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

Kiskunfélegyházán a magyar kultúra napja alkalmából a Hattyúházban január 22-én Himnusz-mondó versenyt tartanak általános iskolás diákok részére, majd bemutatják T. Pataki László Lidércláng című darabját. Az előadásban Horváth Fanni, Bagyinka László és Bregyán Péter színművész látható. A Móra Ferenc Művelődési Központban szintén ezen a napon Válogatás kiskunfélegyházi alkotók munkáiból II. címmel nyílik tárlat.

Kiskunhalason január 22-én ünnepség keretében adják át a Kiskunhalas Város Közművelődéséért díjat, majd megnyitják a Kiskunhalas 2020 című festménykiállítást a közösségek házában.

Kecskeméten a magyar kultúra napján Az én Trianonom címmel Jankovics Marcell filmrendező, művelődéstörténész, illusztrátor tart előadást a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban. Az est során a Kodály Iskola Aurin Leánykara közreműködik majd. A gyermekeknek és fiataloknak január 21. és 25. között Kultúránk kincsei címmel kvízjátékokkal is készül a könyvtár. Meséről zenére címmel egy korábbi gyermekhangverseny résztvevőinek válogatott élményrajzaiból nyílik kiállítás január 22-én a kecskeméti Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban. A délelőtt során a Chorhidea Kamarazenekar is fellép. Rendhagyó gasztronómiatörténeti órára várják az érdeklődőket január 27-én. Kölcsey Ferenc születésének 230. és Vörösmarty Mihály születésének 220. évfordulójára is emlékezve Étkezési szokások és társasági élet Kölcsey és Vörösmarty korában címmel Ács Imre, a Széchenyi István vendéglátóipari középiskola szaktanára és mesterpedagógusa tart előadást. Később Haza s emberiség címmel prózafelolvasó versenyt tartanak általános és középiskolás diákok részére, szintén a kecskeméti ifjúsági otthonban.

Baján A dalok vallomása címmel zenés estet rendeznek Udvarhelyi Boglárka operaénekes, Pánti Anna előadóművész és Pozsár Andrea zongoraművész közreműködésével január 22-én a Bácskai Kultúrpalotában.

Kiskunmajsán idén is magyar filmekből tartanak ingyenes vetítéseket a magyar kultúra napján a Konecsni György Kulturális Központban. Délelőtt a legkisebbeket Szaffi meséjével várják, a diákoknak délután a Tizedes meg a többiek című magyar vígjátékot vetítik le, majd a nap zárásaként a Pécsi szál című zenés filmet tűzik műsorra. A bemutatón részt vesz Lévai Balázs, a film rendezője is.

Tiszakécskén Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művét adja elő a Békéscsabai Napsugár Bábszínház társulata január 22-én kora délután az Arany János Művelődési Központban, később zenés irodalmi előadásra várják az érdeklődőket a városi könyvtárba.

Kalocsán a helyi kortárs művészeti klub kiállításának megnyitóját követően Provaznik Géza költő szerzői estjével emlékeznek meg a magyar kultúra napjáról január 22-én a Tomori Pál Városi Könyvtárban. A verseket elmondja Körtvélyessy Zsolt színművész.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén.