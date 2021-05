Hamarosan amerikai filmet készít a bajai testvérpár

Amerikai filmet forgat hamarosan a bajai testvérpár, Horváth Othniel és Horváth Noel, akik már gyerekkorukban is mindent lefotóztak.

Ha nem jött volna tavaly a koronavírus-járvány, már kint lennének Los Angelesben és egy egész estés mozifilmet forgatnának a bajai fiatalok: Horváth Othniel és testvére, Horváth Noel.

– Már megvolt a repülőjegyünk Los Angelesbe, és jelenleg forgatnánk a Golden Street Media Productions produkcióját. Michael A. Kimpian amerikai rendezőtől kaptuk a felkérést. Most eltolódott a forgatás ideje, de bízunk abban, hogyha ezen a nyáron lesznek nyitások, akkor ezt pótolni tudjuk – mesélte Horváth Othniel, akinek az édesapja, Horváth Dávid indította el ezt a munkát még sok-sok évvel ezelőtt, és építette ki a külföldi piacot. Kezdetben még grafikai tervezés szolgáltatással, ám a fiúknak köszönhetően mára már a családi vállal­kozás Dezion Projects szolgáltatásai bővültek.

– Hazánkban és az Amerikai Egyesül Államok területén is számos céggel állunk kiemelt partneri kapcsolatban, és elmondhatjuk,

ma már több száz elégedett ügyfél használja a mi grafikáinkat az üzletében, autóján, interneten

– magyarázta Horváth Othniel.

A nem hétköznapi történet szereplői, a két testvér már gyerekkorában a videózásnak élt, teljes szenvedéllyel mindent lencsevégre kaptak, lefotóztak, felvettek. Később videópályázatokon vettek részt, amelyeken rendre díjazottak lettek. Kamerát és laptopot is nyertek a pályázatokon, ami megalapozta a későbbi munkájukat.

– Már gyerekként tudtuk, hogy komolyabban is szeretnénk foglalkozni a forgatással, vágással. Nagyon sok videós pályázatra neveztünk és többet meg is nyertünk, többször jártunk Budapesten díjátadókon. Kezdetben csak saját részre készítettünk különböző videókat, később már reklámfilmeket is forgattunk, vágtunk – mondta a fiatal vállalkozó, Othniel.

A videókat, reklámfilmeket honlapjukon közzétették, az amerikai producernek pedig egy Kaliforniában élő rokonuk mutatta meg.

– A rendező felkapta a fejét, mert meglátta bennünk azt az ambíciót, ami neki nagyon megtetszett. Elmondása szerint bennünk és a munkánkban megérezte azt a pluszt, ami egy ilyen produkcióban jól jöhet – később elkezdtük a tárgyalásokat – tette hozzá Noel.

Az egyeztetést követően a rendező egy egész estés játékfilm forgatására kérte fel a fiú­kat. A Trigonus című film – amellett, hogy sci-fi – témája nagyon különleges, a rendező a drámát is kívánja erősíteni a filmben. Egy expedícióról szól, ahová néhány űrhajós elmegy, és az utazás során találnak egy bolygót, ahol az élethez szükséges feltételek mind rendelkezésre állnak.

– Nagyon látványos játékfilmről van szó, gyönyörű környezetben játszódik. A mi feladatunk elsősorban az operatőri munka, a fénytechnika és a vágás. Emellett a különböző helyszínek díszletének kivitelezésében, megépítésében, illetve egyéb technikai megvalósításokban is számítanak ránk. A tervezet szerint több hónapig is eltarthat a film forgatása és vágása. Sok fontos helyszínre kell majd elutaznunk, több állam sivatagjába is megyünk forgatni – mondta a két fiatal operatőr.

A Horváth fivérek már 2020-ban kiadták első közös rövidfilmjüket, a Kognitív című művet, melyet Baján és környékén forgattak le. Horváth Noel az elmúlt hónapokban a film előkészületeiből kissé háttérbe vonult, hiszen hamarosan érettségi vizsgát kell tennie, ugyanis végzős a III. Béla Gimnáziumban. Arra nagyon figyelnek a fiúk, hogy most semmi ne vonja el a figyelmét a vizsgákról.

– Már nagyon várjuk, hogy elkezdjük a forgatást, azonban először érettségizni fogok, sőt, még egy felvételi is vár rám, így az energiámat erre összpontosítom. Az ELTE Bölcsésztudományi Kara mozgókép alapszakának film- és televíziórendezés szakirányára jelentkeztem, ahol rendezést szeretnék tanulni. A felvételi első fordulójára épp most készítem el beadandó pályamunkáimat: filmtervet, rövidfilmet és egy bemutatkozó anyagot, hogy átfogó képet kapjanak az eddigi munkáimról – osztotta meg a baon.hu-val Horváth Noel, aki az online oktatással kapcsolatban elmondta, bár nem könnyű, de már hozzászokott ehhez a tanítási módhoz.

A Horváth fivérek az amerikai álom kapujában állnak. Nagyon szerények, rendkívül ambiciózusak és bizakodók, érzik, hogy hamarosan beérik a sok munka gyümölcse.