Hajós kedvelt ékessége lett a barokk kastély

Egy évtizeddel ezelőtt fejeződött be az egykori érseki kastély felújítása Hajóson. Az országos műemléki védettség alatt álló kastély és a barokk park avatóját 2010. szeptember 24-én tartották. A jubileum alkalmából rendezett ünnepségen fotókkal is felidézték a felújítás előtti állapotokat.

Tíz évvel ezelőtt egy csapásra megváltozott Hajós kulturális élete, amelynek központja a felújított egykori érseki kastély lett – mondta köszöntője során Estókné Szalczer Erzsébet polgármester, aki arról is szólt, hogy hamar kedveltté vált az eredetihez hasonló, főúri enteriőrökkel berendezett kastély.

A felújítás szorgalmazója a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat volt, amely kiemelt feladatának tekintette a kastély felújítását és turisztikai célú hasznosítását. A tizennégy évvel ezelőtti kezdetekre Bányai Gábor, a megyei közgyűlés akkori elnöke emlékezett, akit már középiskolásként is lenyűgözött a kastély. Az elhanyagolt állapotú kastély felújítását a teljes közgyűlés támogatta, saját forrás azonban nem volt a munkálatokra.

– Közös üggyé vált Hajós – hangsúlyozta Bányai Gábor, aki több történetet is mesélt a felújításról, melynek egyik ékessége a barokk kert, aminek sokan járnak csodájára. Mint mesélte, az is fantasztikus élmény volt, amikor a kvalitásos festmények – a Mária Teréziát és férjét, Lotharingiai Ferencet, VI. Károly császárt és feleségét, Erzsébet Krisztina császárnét ábrázoló nagyméretű képek – a parókiáról visszakerülhettek eredeti helyükre, a kastély dísztermébe.

Egy pályázat révén végül sikerült támogatást nyerni a felújításhoz, amihez jelentős saját erőt is biztosítania kellett a megyének. A 2009 szeptemberében kezdődött felújítási munkálatokról dr. Felekyné Mo­hácsi Mária projektmenedzser beszélt.

– Minden résztvevő elhivatott célja volt, hogy a kivitelezés végén a kastély eredeti pompájában éledjen újra. Hatalmas erőkkel, több területen kezdődött meg a munka. Építőipari kivitelezők és restaurátorok vették birtokba a kastélyt. A gyermekotthoni időkben a kastélyhoz épített részt is elbontották, mögötte szinte eredeti állapotában tárták fel a több mint 200 éves falfestményt, amely ma is látható a földszinti kávézó kerti kijárata felett. A restaurátorok az épület falfestéseit milliméterről milliméterre, hideg télben, fűtetlen helyiségekben tárták fel, ezzel láthatóvá téve az évtizedek alatt felhalmozott festékrétegek alatti barokk motívumokat – idézte a munkálatokat a projektmenedzser, akinek a felvételeiből állították össze azt a minitárlatot, mely egy szűk válogatás az egyéves munkáról, de hűen tükrözi azt a hatalmas változást, ami a kastélyban bekövetkezett.