Goór Imre úgy véli, a fejlődés kulcsa a rendszeres munka

Goór Imre festőművész akvarelljeiből láthattak válogatást a napokban a Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadóművészek Klubjának tagjai.

Goór Imre kétévesen került Kecskemétre. Általános és középiskolai tanulmányait itt végezte. Első rajztanára édesapja, id. Goór Imre festőművész volt, később Palkó József tanár úr igyekezett bevezetni a rajzolás, festés rejtelmeibe. A felső tagozatos fiú ez idő tájt már nemcsak az iskolában és a szakköri foglalkozásokon, hanem otthon is festegetett.

– A tehetségemet képzőművészeti vonalon szerettem volna kamatoztatni, de nem sikerült, így a Katona József Gimnáziumba kerültem. Az álmaimat viszont nem adtam fel és rajz–földrajz szakon végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképzőben. Vezető tanárom Vinkler László volt, akitől sokat tanultam. A pedagógusi pályán mindössze csak három évet töltöttem el. Az élet úgy hozta, hogy a Petőfi Nyomdában helyezkedtem el. Dolgoztam grafikai csoportvezetőként, végeztem kereskedelmi és beszerzési munkát, de a legjobb az az időszak volt, amikor divízióvezetőként hagyományos címkegyártással foglalkoztam. A képzőművészettől nem szakadtam el, mivel az itt töltött huszonhat esztendő alatt rengeteg grafikát készítettünk – emlékezett vissza Goór Imre.

A kecskeméti alkotó húsz éve vette újra kezébe az ecsetet, azóta intenzíven fest. Állandó résztvevője az alkotótáboroknak, nem oktat, de szívesen részt vállal a szervezőmunkában. Vezetője a bugaci, a lakiteleki és a bodrogkeresztúri alkotótáboroknak.

– Szívesen járok a táborokba, mert ott zömében olyan alkotók gyűlnek össze, akik hosszú ideje dolgoznak magas szinten. Megosztjuk tapasztalatainkat egymással, ami jó hatással van szakmai továbbfejlődésünkre is. A másik, hogy szeretek a szabadban, a természetben festeni. Leginkább akvarellel és olajjal dolgozom, de nem áll távol tőlem a ceruza, a kréta sem. A témaválasztást némileg meghatározza az alkalmazott technika, így nagyrészt tájképet festek, emellett természetesen sok más téma is felkerül vásznaimra – fogalmazott Goór Imre.

A festőművész termékeny alkotónak számít, majdhogynem naponta kerülnek ki a keze alól újabb és újabb képek. Számtalan csoportos és önálló kiállításon mutatta be alkotásait a nagyközönség előtt, többek között Budapesten, Pécsen, Kecskeméten, Szentesen, Kunszentmártonban, Bodrogkeresztúron, Sáros­patakon.

– A fejlődés kulcsa a rendszeres munka, csak az tud előbbre lépni, aki nap mint nap a kezébe veszi az ecsetet vagy a krétát. Festeni azonban csak akkor érdemes, ha rááll az agy és a kéz. Azt kell megjeleníteni, ami bennünk van, vagyis nem szabad meghazudtolni önmagunkat. Célom, hogy továbbfejlesszem, tökéletesítsem tudásom. Nemrégiben elhatároztam, hogy nagyobb felületeken fogom megjeleníteni témáimat – tette hozzá Goór Imre.