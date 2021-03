Felkerült a független filmesek térképére a kecskeméti csapat

A napokban a Totál Plán Független Filmfesztivál legjobb kisjátékfilmjének járó díjat megosztva az Aurorafilm Kecskemét Filmműhely Katalinka 16 című alkotása nyerte el, miközben megkezdődtek a lelkes csapat új filmjének, a Café Marylin előkészítési munkálatai is.

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

– Tavaly nyáron debütált a Kecskeméten forgatott Katalinka 16 című kisfilmjük, mely azonnal fesztiválsikert könyvelhetett el. Azóta más megméretéseken is szerepelt? – érdeklődtünk Farkas András Attilától, a filmet készítő Aurorafilm Kecskemét Filmműhely vezetőjétől.

– Filmünk az elmúlt hónapokban több nemzetközi megméretésen nyert különböző díjakat: a New York-i Two Roads Nemzetközi Filmfesztiválon a Legjobb Nemzetközi Film és a Legjobb Operatőri Munka díjat, a dél-amerikai Öt Kontinens Nemzetközi Filmfesztiválon a Legjobb Dráma és a Legjobb Fiatal Színésznő díjat nyerte el, de a legjobb filmplakátnak járó elismerést is megkapta az International Halicarnassus Film Festival zsűrijétől. Legutóbb, március elején egy hazai sikert értünk el. Celldömölkön, a nyolcadik alkalommal megrendezett Totál Plán Független Filmfesztiválon a legjobb kisjátékfilmnek választották, a díjat a Vírusirtók című kisfilmmel megosztva kapta meg a „Katalinka 16”.

– Számított a kis csapatuk ennyi szakmai elismerésre, díjak elnyerésére?

– Őszintén szólva, nem. Ez a legutóbbi már a film 12. fesztiváldíja volt. A film egész koncepciója egy kicsit elvontnak tűnt, nevezetesen, hogy a címszereplőt gyakorlatilag nem mutatjuk, hanem csak a mobiltelefonján található felvételeket vonultatjuk fel a vásznon. Éppen ez a szép a független filmkészítésben: azt csinálunk, amit akarunk…, ha az nem kerül sokba – mondta nevetve.

– Várhatnak még díjakat a filmtől?

– Ebben az évben még néhány fesztiválra beneveztük a „Katalinka 16”-ot, ezek jellemzően kicsi, független fesztiválok, ott találja meg igazán értő közönségét ez a film. Remek lenne, ha 16 díjig eljutna, mert az tényleg egy nagyon jó szám, a film címéhez igazodva. Ugyanakkor igazából már az új kisfilmünkre koncentrálunk, persze Katalinkának örökre hálásak leszünk, hogy a független filmkészítés térképére felhelyezte a mi kis lelkes csapatunkat.

– Elárulna néhány részletet az új filmről?

– A címét mindenképpen: Café Marylin. De nem Marilyn, mint Monroe vagy Manson. Ennek a betűcserének, miként a film fő karakterei közötti hasonlóságoknak és különbségeknek is jelentősége van. Ezt a filmet most egy kicsit közönségbarátabbra hangoljuk, műfaját tekintve viszont nem lesz könnyű besorolni ezt sem. A Script Reading Project nevű kezdeményezés online térben lezajlott III. Forgatókönyv Felolvasó Fesztiválján a közelmúltban jól szerepelt a Café Marylin. Többek között Dobó Enikő és Galambos Péter szólaltatta meg a szkriptet, szíves hozzájárulásukkal pedig készítettünk egy rövid áltrailert a hangfelvétel felhasználásával, ami rövidesen az Aurorafilm Kecskemét Filmműhely Youtube-csatornáján is elérhető lesz. Ettől is várjuk, hogy mozgósítja a régi és új támogatóinkat, és akkor még ebben az évben elkezdődhet a forgatás.

– Szintén Kecskeméten tervezik a forgatást?

– Kecskemét a szívünk csücske. Ha sikerül megfelelő helyszíneket találni, minden bizonnyal itt forgatunk majd. Tényleg, tud valaki egy jó kávézót? – tette hozzá végül mosolyogva.