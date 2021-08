Félegyháziak és budafokiak is érkeztek a tiszaalpári alkotótáborba

Közel három évtizede, ilyenkor nyáron alkotók lepik el Tiszaalpár utcá­it, nevezetességeit és természeti szépségeit. A művészek, a Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör és a Budafoki Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tagjai huszonnyolcadszor jöttek össze.

– Az eddigi hagyományoknak megfelelően Budafokról öten, Kiskunfélegyházáról pedig tizenegyen kértek szállást – mondta Biczók Mihály főszervező, majd hozzátette: ezen kívül heten vállalják, hogy mindennap kiutaznak hozzájuk.

A kiskunfélegyháziak szakmai vezetője évek óta Török Tamás, a budafokiaké pedig Nauberger István, de ő most nem tudott eljönni.

Mint megtudtuk, naponta átlagosan tizenhat-tizennyolc fő veszi igénybe az étkezést. Az önkormányzat megszervezte az alkotók számára a szállást a Rigó­fütty Vendégházban, amit ők fizetnek. Az étkezést az önkormányzat biztosítja, de bizonyos térítést ott is vállalniuk kell.

– A korábbi években a táborlakók képekkel ajándékozták meg az önkormányzatot, most azonban úgy döntöttünk, hogy a kapott alkotásokat továbbadjuk a támogatóknak, mert jelentős azoknak a száma, akik már több tíz év óta rendszeresen, minden egyes alkalommal vacsorával vagy valamilyen termékkel segítik az étkezésüket.

Van olyan nagykereskedelmi cég, amely ingyen biztosítja az ivólevet és a reggelihez a különböző élelmiszereket. Összességében két-háromszázezer forint értékű alapanyag szokott összegyűlni így. Ebből természetesen a helyiek a legjelentősebbek, mint például Barna Sándor, aki egy birkát ajánlott fel, és amiből pörkölt készült, vagy Magony Gáspár pálinkafőző, aki a „fertőtlenítőszert” biztosítja, hogy a bacilusokat elüldözzük. Az alkotótáborban készült képekből a kiállítást augusz­tus 4-én nyitjuk meg a piaccsarnokban, amit két napig tekinthetnek meg az érdeklődők. Csütörtökön este megtartjuk a záróvacsorát, amit Kecső Ferenc vállalt, és a Tiszatáj Vendéglőben fogunk elfogyasztani – tette hozzá a főszervező.

A korábbi években mindig volt valamilyen szakmai téma, ami köré vonták a tábort. Most különösebb téma nincsen, marad a hagyományos csapásirány, vagyis a plain air festészet, a grafika.

– A témánk mindig az alpári táj, a településhez kötődő természeti jelenségek, ki mit lát meg, vesz észre a faluból, és ennek hatására milyen érzés tölti el

– mondta el Török Tamás szakmai vezető.

– Nem szerettem volna tematikus témát, mert egyrészt vannak új alkotók is, akik most szokják meg a környezetet, másrészt pedig nem mindenki egyszerre érkezik, van, aki később kapcsolódik be a munkába. Mindenki ott alkot, akol akar. Erre lehetősége van a Kádár Lajos Közösségi Házban, a szállásunkon lévő kiülőben, de a természetben is. Rézkarc, linómetszés, hidegtű – ezek sokszorosított grafikai eljárások –, ezenkívül olajfestészet, portrérajzolás és tűzzománc is szerepel az alkotások között, így széleskörű a repertoár. Már az elmúlt évben is itt voltunk a vendégházban, ahol nagyon jó a kiülő, nagy helyünk van. Korábban kijelöltünk napokat, amikor korrektúráztuk az alkotásokat. Most nehezebb helyzetben vagyunk, de mindig szólnak, hogy kinek nézzem meg a munkáit, így egyénenként korrektúrázom. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak ketten vagyunk, bárki odajöhet, mert az a jó, ha tanul belőle. De fontos és szem előtt tartom, hogy megnézzem az alkotásokat – folytatta.

– A tábor végén mindenki felajánlja a műveit a kiállításra. Nem mennyiségre, hanem minőségre megyünk. Általában sokkal több alkotás születik, mint ami látható. Kiválogatjuk a jobbakat, de mindenkitől lesz kép. Az is elképzelhető, hogy megvásárolják a kiállított alkotásokat. Ezeket Bodor Ádám helyi alkotóval (a jobb kezemmel) állítjuk össze. Egyébként már a korrektúrák alkalmával el szoktuk dönteni, hogy mely képek lesznek azok, amelyeket a nagyközönség is láthat majd – zárta gondolatait Török Tamás.

A tiszaalpári alkotótábor augusztus 8-án zárja be kapuit.