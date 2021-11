Félegyházáról indult dr. Vas Bence gitárművész

Dr. Vas Bence gitárművész, tanszékvezető egyetemi docens volt a vendége a Félegyházáról indultak beszélgetéssorozat legutóbbi állomásának. A könyvtári rendezvény három éve, dr. Tarjányi József kezdeményezésére indult el, és mára az intézmény legnépszerűbb eseménye. A félegyháziak ugyanis szeretettel és kíváncsian fogadják a városból elszármazott tehetségeket.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár azzal a céllal indította el a helytörténeti beszélgetéssorozatot, hogy hazahívja és bemutassa a tudomány és a művészet területén jelentős eredményt elért személyiségeket. A legutóbbi beszélgetésből kiderült, hogy dr. Vas Bence hosszú évek óta Pécsen él, de soha nem szakadt le szülővárosától. Rendszeresen látogatja Félegyházán élő szüleit és a barátait. Ma is félegyházinak érzi magát.

– Azok a filozófiák, amelyek engem meghatároznak, túlnyomó többsége Félegyházáról származik és elevenen él bennem – fogalmazott a gitárművész, akiről azt is megtudhatta a közönség, hogy ötödik generációs pedagóguscsaládból származik. Zenei tehetségét nagyszüleitől örökölte. Kezdetben hegedülni tanult, játszott csellón, zongorán és orgonán is, de a gitár áll hozzá a legközelebb. A zene mellett szenvedélyesen kötődik a képzőművészethez is.

Gimnáziumi évei alatt rajztehetségére is felfigyeltek, ám Vas Bence számára természetes volt, hogy a zenei pályát választja. A tanítás és a koncertezés mellett zenepszichológiával is foglalkozik. Nevéhez kötődik az országban elsőként megjelent zenepszichológiai tankönyv is. Szívügyének tartja a hangszeres nevelést, az egyetemen saját zenetanárképzési modellt dolgoztak ki. Aggasztónak tartja, hogy a magyar felnőtt lakosság kevesebb mint egy százaléka hallgat komolyzenét. Meglátása szerint ennek főként az lehet az oka, hogy háttérbe szorult a gyerekek ének-zenei képzése, illetve a zeneiskolai oktatást sem tartja megfelelőnek. Azt vallja, hogyha a gyerekek örömüket lelik a zenélésben és éneklésben, akkor szívesen foglalkoznak vele, és később felnőttként zenekedvelő emberek lesznek.

– A zeneművészettel való foglalkozás azért fontos, mert olyan lelki erőt, kiegyensúlyozott lelki gazdagságot ad, ami ahhoz kell, hogy az élet viharaiban meg tudjunk állni – fogalmazott a gitárművész.