Felavatták a keresztet

Kedden ünnepélyesen is felavatták az 52-es főút mentén, a Kígyósi Csárda melletti – közelmúltban felújított – keresztet. Szent Kristóf, az utazók védőszentje tiszteletére 2006-ban állították fel az útszéli keresztet, mely az elmúlt években megkopott, az időjárás viszontagságai nyomot hagytak rajta.

Az ünnepségen elsőként Farkas Pál, a Porta Egyesület munkatársa köszöntötte a vendégeket. Hodován László, a Kígyósi Csárda tulajdonosa elmesélte, hogy a keresztállítás ötletét Farkas P. József, a Porta Egyesület alapítója adta. Kecskemét és Solt között ugyanis az 52-es főút mentén egyetlen kereszt sem található. Az úton pedig nap mint nap autók, kamionok százai haladnak át, balesetekből is bőven kijutott már. A kereszt időközben kisebb zarándokhely is lett, a halottak napján gyertyák sokasága ég rajta.

Gubacsi Gyula, Fülöpszállás polgármestere hozzátette: a település számára fontos minden szakrális emlék, így ez az útszéli kereszt is. Bár a csárda Fülöpszállás területén van, Solt határa pontosan a csárda mellett húzódik, így a kereszt valójában már Solt területén fekszik. Ettől függetlenül magukénak érzik.

Farkas P. József, a Porta Egyesület nevében elmondta: az elmúlt években 88 keresztet újítottak meg, hogy méltán hirdessék Isten dicsőségét.

A keresztet ezúttal is Borsos István kőfaragómester újította fel. A kereszten több helyen megtelepedett a moha, a Krisztus korpusza eloxi­dálódott és a betűk is megkoptak.

A rendezvényen részt vett még dr. Fekecs Dénes őrnagy, az izsáki rendőrőrs parancsnoka, valamint Pigniczki Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park területi felelőse is.