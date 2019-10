Fekete Béla kocsigyűjtő egyik fiákerén még Sissi is utazott

Fekete Béla páratlan régi kocsigyűjteménye még a kecskemétiek előtt is alig ismert, holott kocsimúzeumában 31 különleges szekér, cséza, hintó, konflis és fiáker található.

– Honnan ered a régi kocsik iránti szenvedélye?

– Az 1970-es években kezdtem el a gyűjtést, amely elsősorban annak volt köszönhető, hogy lovagoltam, fogathajtottam és ügettem. A lovak és lovassport iránti szeretetem vezetett el az első szekérig, melyet még ma is féltve őrzök. Történt ugyanis, hogy szerettem volna megvenni egy nagyon szép négyéves pej lovat, de túl sokat kértek érte. Végül a gazdával abban egyeztem meg, ha megadom a kért árat, akkor kapok mellé egy szekeret. A jármű szinte teljesen új volt, még az első világháború alatt az oroszok elől dugták el a padláson szétszerelve. Belementem az üzletbe.

– Innentől már tudatosan gyűjtött?

– Igen, annyira megtetszett a szekér, hogy elkezdtem belemélyedni a témába. Onnantól tudatosan kerestem a lehetőségeket, hogy újabb darabokkal gyarapítsam a gyűjteményem.

– Nehéz dolga volt?

– Ez igazából a szerencsén is múlik. Többet vettem lókereskedőktől, gyűjtőtársaktól, közvetítőkön keresztül és persze hagyatékból.

– Jelenleg hány kocsija van?

– Harmincegy, van köztük szekér, cséza, hintó, konflis és fiáker, valamint régi tűzoltókocsik. Az egyik az 1800-as évekből, a másik pedig 1931-es.

– A többi jármű mennyire régi?

– A legrégebbieket az 1800-as évek végén, illetve az 1900-as évek elején gyártották, de szinte mindegyik az 1970-es évek előtt készült.

– A kocsik gyönyörűek. Ki végzi a kocsik felújítását?

– Idős szakemberek, bognárok, kovácsok segítségét is sokszor igénybe vettem. Például Ladánybenén élt egy idős bognár, aki még az esztergagépét kézzel tekerte. Sajnos már nem él. Rajta kívül Kecskeméten is több jó szakemberre számíthatok, többek között Domokos József segít a javításokban, illetve Szekér Zoltán a bőrdíszműves munkákban.

– A kocsik ezek szerint működőképesek?

– Valamennyi, néhány fiákert esküvőkre, aranylakodalmakra vagy más jelentős eseményekre is kölcsönadok. Sőt, annak a párnak, aki aranylakodalmára készül, tiszteletem jeléül térítésmentesen biztosítom, ha időben jelzik.

– Ha jól tudom, van olyan kocsija, amely híres emberhez is köthető.

– Valóban. Az eladók szerint egyik fiákeremen még maga Sissi is utazott, az egyik szekéren Arany János, az egyik csézán Károlyi Mihály. Az utóbbi években pedig volt olyan kocsim, ami a Nemzeti Vágtán és a Hírös Vágtán is szerepelt.

– A kocsimúzeuma bárki által látogatható?

– Igen, előzetes bejelentkezés alapján szívesen végigkalauzolom az érdeklődőket. A gyűjteményem nem hivatalos múzeum, cégem telephelyén alakítottam ki a csarnokot, melyben kiállítottam valamennyit. A tárlatvezetést magam végzem, hiszen minden egyes kocsi történetét jól ismerem, és szinte mindent tudok a régi korok járműiről.

– Tervezi újabb kocsik vásárlását?

– Ha találok olyat, amilyen még nincs, mindenképpen. A kiállítóhelyemet lassan már kinövöm, így tényleg csak olyat vásárolok, ami még hiányzik.

– Nehéz ma még találni ilyen régi kocsit?

– Aki ebben a körben mozog, annak nem, az információk gyorsan terjednek. Persze minden pénz kérdése, hiszen nem elég megvenni, a felújítása is sokba kerül. De nekem megéri. Ez a hobbim, ez a szenvedélyem, természetesen a lovak mellett.