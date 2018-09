Ezrek zarándokoltak a vodicai kegyhelyre

201. alkalommal gyűltek össze a katolikus hívek a Bajához közeli máriakönnyei kegyhelyen, hogy leróják tiszteletüket Szűz Mária előtt.

Idén szeptember 8-9-én tartották a vodicai (máriakönnyei) búcsút, mely hagyományosan Kis(boldog)asszony napjához, Szűz Mária születésnapjához kapcsolódik. Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi nagymise, melyet dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be paptársaival. A szentmiseáldozatot a zarándokok nemes szándékáért ajánlotta fel.

– Katolikus tájakon a névnapok ünneplése, különösen a szentek esetében nagyobb jelentőségű. A születésnapok szolidabbak, bensőségesebbek. A vodicai zarándoklatra érkező hívek ma Kisboldogasszonyt köszöntik, hiszen mi az ő családjába tartozunk – mondotta a főpap. Majd azért imádkozott, hogy az az öröm, ami az emberiségre virradt akkor, amikor Szűz Mária elfogadta az istenanyaságot, sugározzon ki a mindennapokban, akkor is, ha elcsüggedünk, ha nem is látjuk az értelmét az életnek. Dr. Bábel Balázs arról is beszélt, hogy az európai (nyugati) ember 100 éve félelmek közt él. Gyakran tartja hiábavalóságnak az életét, különösen, ha tragédiák, lelki fájdalmak érik. Sokan úgy vélik, hogy az Istenbe fogódzás kapaszkodóját veszítette el az ember az I. világháború után. Az Isten-nélküliség érzése akkor vette kezdetét – tett hozzá. Majd kiemelte: Pedig Isten nem hagyott el, csak elhagyattatik, vagyis a hívek fordultak el tőle. Mária élete ezért kell, hogy a mai nehéz időkben példamutatásul szolgáljon az ember számára, mert azáltal, hogy Mária vállalta az istenanyaságot, egy radikálisan új kezdet, az örök életről való megbizonyosodás időszaka vette kezdetét. Mária által bizonyossá vált Isten jelenléte, hiszen vele van az Isten, és ez felfoghatóvá válik. Végezetül hozzátette: nem keresztény gondolkodásra vall, ha csupán a pillanatok örömének, a mának él az ember. A hívő embernek igenis Isten gondviselésében bízva kell élnie.

A búcsúi nagymisére idén is indult a Szent László ÁMK által szervezett gyalogos zarándoklat. Több százan csatlakoztak a proseccióhoz. A kétnapos áhítat 15 órakor loretói litániával (melyet Schindler Mátyás mondott) zárult a kápolnában.