Évadnyitó társulati ülést tartottak a kecskeméti színházban

Új főrendezővel, új művészeti vezetővel és jelentősen bővülő társulattal vág neki a 2020/21-es évadnak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A hétfőn megtartott ünnepélyes évadnyitón kiderült, hogy Cseke Péter direktor optimistán tekint a jövőbe és reméli, hogy a nyár végén tapasztalt nagy érdeklődés az előadások iránt kitart az új bemutatókig. Az új évad műsora mellett további vezetők és társulati tagok érkezését is bejelentették.

Az esemény résztvevője volt a Kecskeméti Nemzeti társulata, további meghívott vendégei és a sajtó képviselői is. A karanténidőszak tanulságairól és az újrakezdés fontosságáról beszélt Cseke Péter igazgató az összegyűlteknek, majd a tagozatvezetőkkel közösen bemutatta az évadban a teátrumhoz szerződő új vezetőket, társulati tagokat, illetve azokat a vendégművészeket, akik együtt játszanak majd a társulattal.

Főrendezőként csatlakozik a társulathoz Szente Vajk, akit rendezőként és szerzőként már többször vendégül láttak Kecskeméten. Szente Vajk köszöntőjében elmondta, hogy példaértékűnek tartja a kecskeméti színjátszást, és az itt dolgozó színészek szakmai tudását. Az épület előtt álló Szentháromság szobor arra ihlette a rendezőt, hogy saját hármas irányelveit is megfogalmazza a jövőbeli együttműködések kapcsán, amelynek alappillérei az innováció, a világosság és a lélektan.

– Olyan színházat kell csinálni, ami máshol még nem működik és olyan történeteket kell elmesélni, amelyeket máshol még nem hallottak a nézők – fogalmazott az új főrendező. – A világosság az közérthető megfogalmazásra utal, harmadik elemként pedig nagy hangsúlyt kell fektetnünk az egymással és a nézőkkel való kommunikációra.

Réczei Tamás távozásával művészeti tanácsadóként érkezik a társulathoz Pataki András, a Soproni Színház igazgatója, illetve új marketingvezetője is van a teátrumnak, Gégöl Sarolta személyében.

A színház zenekara kilenc fővel bővült, őket Károly Kati zenei vezető mutatta be. Az énekkar művészeit is már kiválasztották, nemsokára ők is csatlakoznak a zenei tagozathoz. A tánctagozat új művészeit Barta Dóra mutatta be a kollégáknak.

Vendégművészként Vörös Edit az operettben és az operaelőadásban is szerepet vállal, míg Bori Réka Vörös Edittel kettőzve játssza az Egy csók és más semmi női főszerepét. Az operában mutatkozik be először Kecskeméten Altorjay Tamás, aki a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának tagja. Nem ez az első kötődése Kecskeméthez, hiszen tanít a Kodály Szakközépiskolában. Bot Gábor szintén az operában kap szerepet.

A kaposvári Cseke-osztályból, az évadban öten kapnak szerepet: Támadi Anita, Szabó Dorottya, Kelecsényi Panni, Varga-Huszti Máté és Urbán Richárd. A közönség által jól ismert többi egyetemista művész az ország különböző színházainál kezdi meg a gyakorlati évét.

A hangulatos eseményen sor került a teátrum által nemrégiben forgatott évadfilm vetítésére is, melynek nyilvános premierje a közösségi oldalakon hétfőtől megtekinthető.

Cseke Péter az új évadhoz útravalóul saját gondolatait hozzá adta:

– Úgy látom, hogy a színház egyik nagyon fontos közössége, a Közönség teljesen kész az újrakezdésre. Mi színháziak pedig az elmúlt hónapokban olyanok voltunk, mint az ügetőn a lovak, akiket a zsoké még az indulás előtt igyekszik visszatartani. Aztán eldördül a startpisztoly és gyerünk mindent bele! Néha olyan érzésem van, mintha semmi nem történt volna. Közben pedig tudjuk, hogy a lelkünkben nagyon sok minden megváltozott. Van, ahol pozitív irányban – és ez nagyon üdvözlendő -, van, ahol éppen ellenkezőleg. Remélem, a jót és az építőt ebből a járványból magunkkal visszük, a rosszat pedig, mint egy elnyűtt kabátot levetjük és elhagyjuk.

Az esemény után társulati fotózást tartottak, amely fontos eleme a nemzeti cím elnyerésével elindult arculatváltásnak is.