Emlékkiállítás nyílt a doni hősök tiszteletére Szabadszálláson

Fagyhalál… címmel nyílt kiállítás a napokban a doni hősök emlékére a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub szervezésében a József Attila Közösségi Házban.

A tárlat anyagát Horváth Balázs nyugállományú ezredes mutatta be a közönségnek. Elmondta, hogy az elmúlt esztendei megemlékezések tartalmukban egymásra épülő emléksort képeznek. A tavalyi évben a hadi eseményekre, a szélesebb történelmi vonulatra és az emberi sorsokra helyezték a hangsúlyt.

– A jelen alkalom szintén az emberi áldozatot láttatja, de annak egy drámai oldaláról, a fagyhalálról szól. A kiállítás egy sajátos képanyag-válogatás, melynek témája e rettenet – emelte ki az egyesület hagyományőrző csoportjának vezetője.

A kiállítás összeállítója a rettenetes fagyhalált egy olasz szemtanú, Giulio Bedeschi katonaorvos visszaemlékezéseinek részletével idézte fel.

– A megemlékezésen elhangzott gondolat, hogy az emléknap mindig figyelmeztető jel maradjon, nemcsak óhaj, hanem valós lehetőség. Záloga ennek az, hogy a múltidézés állandó résztvevői a jövőt képviselő diákok is. Sajátos ismeret és kötelezettségátadás egy ilyen alkalom, ahol együtt az idősebb és a fiatal, együtt az, aki átélte és az, aki már sokszor vagy épp még csak most hallott róla. Ebben is összetartozunk, nem egymás mellett vagyunk, hanem együtt a múltunkkal, a jelenben, a jövőért – hangsúlyozta beszédében Horvát Balázs.

A tárlatmegnyitón közreműködött Puskás Fanni, a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója, felkészítője Kishalmi Istvánné tanárnő volt. Az emlékkiállítás januárban tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.