Élőben jelentkezik Halasról a Kossuth Rádió

Az Országjáró műsor készítői hétről hétre bebarangolják hazánk különleges helyeit, bemutatják egy-egy vidék jellegzetességeit, megkóstolják az adott tájegység különleges ételeit, italait. Szombat délelőtt és délután a Kossuth Rádió országjáró műsora Kiskunhalasról sugározza adását.

A műsor készítői a csipkék királynője, a királynők csipkéjének városából, Kiskunhalasról jelentkeztek, az Országjáró Szombat Délelőtt adását a csipkeházból közvetítették. A sejtelmes fényben táncoló csipkebábok, a leheletfinom csipkemozaik és egy 600 éves öreg tölgyfáról is szó esett. Óvodás kis kertészek is megszólaltak a délelőtti adásban, a műsorban kapcsolták a kiskunhalasi piacot, szó esett a halasi savanyú máj titkáról, valamint a kunsági borvidék jellegzetességeiről. A műsorban megszólalt Magyarország madridi nagykövete is, akinek felesége halasi származású és szó esett arról, hogy a halasi csipke a közeljövőben, Spanyolországban is bemutatkozik.

Az Országjáró Szombat Délutánban folytatódik az élő műsorfolyam a Duna-Tisza közi homokhátság egyik legszebb városából, benne a Csipkeházzal és a csipkekészítés fortélyaival, a Galagonya Udvarral és a mennyei gyümölcsszörpök titkos receptjeivel. A Kárpát-medence egyedi hímzéseinek tájegységeit kutatják a műsor készítői a Tűforgatótábor tagjaival és ismerkednek meg a 100 fős tudományos társaság küldetésével. Bemutatkozik a Távcéllövő Világbajnokság dobogós helyen végzett íjász hölgye is.