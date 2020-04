Élőben csendül fel a klasszikus zene a kecskeméti ablakok alatt

11 megyében, több mint 120 meglepetés koncerttel ajándékozza meg a Filharmónia Magyarország a zeneszeretőket, közel hozza a zenét az otthonokba is, az ablakok alá, de online is naponta frissülő zenei érdekességekkel készül.

A Kultúráért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére, tavaly október 1-jén, a Zene Világnapján indult útjára a Térzene program, melynek célja, hogy minél több emberhez elérjen a klasszikus zene varázsa. Az eredeti tervek szerint parkokban, zenei pavilonokban szólalt volna meg a muzsika. A most útjára induló meglepetés mini koncertek a Térzene átgondolt, a vírushelyzetre koreografált verziója.

Koncert a kényelmes kanapéról, a balkonról akár egy pohár borral a kézben? Esetleg ebéd közben? Akár mezítláb? A program lényege eljuttatni az emberekhez a klasszikusokat szórakoztatásképp úgy, hogy senkinek se kelljen kimozdulni otthonából. Olyan köztereken csendülnek fel dallamok, amelyeknek környezetéből jól látható és hallható lesz a produkció. Az emberek az ablakokból, erkélyekről, lakásokból, balkonokról, házak kertjeiből lehetnek részesei a zenei élménynek.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. közötti együttműködésnek köszönhetően Kecskeméten is felcsendülnek a dallamok az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Április 24., péntek:

Helyszínek:

– Mészáros Lázár tér (Széchenyiváros) 18:00 – 18:20

– Tinódi utca – Daróczi köz találkozása (Hunyadiváros) 18:35 – 18:55

– Bagi László utca (belváros) 19:10 -19:30

– Kristály tér (Széchenyiváros) 19:40 – 20:00

Közreműködő:

Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes (5 fő)

A Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes 1998-ban alakult Budapesten Kovács Zalán László művészeti vezető irányításával. Tagjai fiatal művészek, akik az együttes hazai és nemzetközi versenysikerei mellett szólistaként is több tucat helyezést elértek megmérettetéseken. A klasszikus rézfúvós kvintett irodalom mellett saját átirataik, valamint számukra komponált darabok tarkítják széles repertoárjukat. Alakulásuk óta évente közel száz fellépésük alkalmával játszottak Magyarország legjelentősebb koncert- és rendezvényhelyszínein, illetve szerte Európában. Televízió és rádió felvételeik mellett tizenegy hanghordozón hallható játékuk, melyekből közel tízezer példányt hallgatnak szerte a világon. Számos nagyszabású hazai fesztivál rendszeres fellépője és több koncertsorozat szervezője az együttes. 2007-ben megkapták az Artisjus alapítvány különdíját.

Április 28., kedd

Helyszínek:

– Szimferopol tér (Széchenyiváros) 18:00 – 18:20

– Klauzál Gábor tér (Széchenyiváros) 18:30 – 18:50

– Mészáros Lázár tér (Széchenyiváros) 19:00 – 19:20

– Tinódi utca – Daróczi köz találkozása (Hunyadiváros) 19:40 – 20:00

Közreműködő:

In Medias Brass (5 fő)

Az In Medias Brass 2010 januárjában alakult, tagjai a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztek művész diplomát. 2010 augusztusában, első közös céljuk a Dél-Koreában megrendezett, 6. Jeju Nemzetközi Rézfúvós Verseny volt, melyen elsöprő sikert arattak: annak ellenére, hogy a világ minden tájáról összesen közel háromszáz résztvevő indult, a kamarazenei első díj mellett megnyertek minden olyan szólóhangszeres kategóriát is, amelyben elindultak (kürt, harsona és tuba). Az együttes – megalakulását követő nem sokkal több, mint három éven belül – hét rangos, nemzetközi díjat szerzett kamarazene versenyeken: öt első, két második és számos különdíjat Dél-Koreában, Németországban, Szlovéniában, Japánban, Olaszországban, Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban. A koncertjeiket művészi és technikai felkészültségüknek köszönhetően egyszerre jellemzi a virtuozitás és a meghittség. Az In Medias Brass repertoárja a korai reneszánsztól kezdve, különleges klasszikus zenei átiratokon és rézfúvós kvintettre írt műveken át egészen a legfrissebb kortárs művekig terjed. Szívesen játszanak könnyűzenei darabokat is, melyek között mindenki megtalálja a számára legkedvesebbet, legyen az filmzene, ragtime vagy éppen latin jazz. Fontosnak tartják, hogy minden egyes koncertjük értékes legyen, és a közönség ne csak rácsodálkozzon a rézfúvós hangszerek rejtette lehetőségekre, de valódi és emlékezetes zenei élménnyel gazdagodhasson.

Május 1., péntek

Helyszínek:

– Damjanich utca (belváros) 18:00 – 18:20

– Szimferopol tér (Széchenyiváros) 18:40 – 19:00

– Kristály tér (Széchenyiváros) 19:10 – 19:30

– Klauzál Gábor tér (Széchenyiváros) 19:40 – 20:00

Közreműködők:

Ewald Rézfúvós Együttes (5 fő)

Az ország talán legtehetségesebb fúvós együttese, nyitottak minden stílus és irányzat, a könnyebb és komolyabb műfajok felé egyaránt – az egyetlen kritérium számukra a minőség.

Az Együttes 1996-ban alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem akkori hallgatóiból. Tagjai: Bakó Levente, Tarkó Tamás, Sonkovics Lóránd, Magyar Péter, Peresztegi Attila. A kvintett művészei szólistaként is elismertek: országos versenyek győztesei, illetve díjazottjai. Első nemzetközi versenyükön 1998-ban, a műfaj legrangosabb világversenyén, a franciaországi Narbonne-ban megrendezett VII. Nemzetközi Rézfúvós Kvintett Verseny első és különdíját nyerték el. Ezt követően az együttes nyolc nemzetközi versenyről hozott rangos díjakat