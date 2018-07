Elkezdődött Kiskőrös első könnyűzenei fesztiválja

Péntek este elkezdődött az első Kiskőrös feszt, Bács-Kiskun megye legnagyobb könnyűzenei fesztiválja Kiskőrösön, a városi sporttelepen.

A két napos fesztivál ötletének apropóját Kiskőrös újratelepítésének háromszázadik évfordulója adta, melyet idén ünnepel a város.

Szedmák Tamás főszervező szerint a fesztivál célja, hogy a település jeles évfordulóján egy a fiatalokat is megszólító nagyszabású esemény szülessen. A főszervező hozzátette, hogy mögöttes szándékuk volt, hogy távolabbi országrészekből is a városba csábítsák a zenekedvelőket, akik ezzel turisztikai élménnyel is gazdagodhatnak a megújult arculatú Kiskőrösön. A jelek szerint céljuk teljesült, hiszen elővételben 1700-nál is több jegy kelt el a programra, s az online vásárlások mintegy 90 százaléka más megyékből történt: Szolnokról, Hódmezővásárhelyről és Százhalombattáról is érkeztek zenebarátok.

A két napos fesztivál első napja a helyi együtteseké volt: pénteken lépett fel a Music Story, Nani és Kothencz Lali és a Soundwitch, megmutatva Kiskőrös könnyűzenei sokszínűségét. A buli szombaton is folytatódik, s a jelenkori hazai könnyűzene legnagyobb sztárjai közül is színpadra lépnek. Ekkor lép fel a Fish és a Dorothy zenekar, Rúzsa Magdi, Kowalsky meg a Vega és Péterfy Bori és a Love Band. A diszkózene kedvelőinek fejhallgatós silent discot rendeztek.

A szervezők 3-4000 vendéget várnak a fesztivál két napján.