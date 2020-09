Elkészült Dunaszentbenedek történetét bemutató könyv

Egy nagyon régóta várt esemény volt a fénypontja az idei Benedeki hétvége című rendezvénysorozatnak. Elkészült a település életét az első írásos emléktől a rendszerváltozásig bemutató, Dunaszentbenedek című könyv, melyet minden helyi háztartásba hamarosan eljuttatnak ajándékként.

A szokásos, évek óta szeptember első hetében megtartott falunapi eseményt idén kevesebb programmal, szerényebb körülmények között rendezték meg a településen.

– Nem volt egyszerű döntés, sokat gondolkodtunk rajta, de végül úgy határoztunk, hogy a falunapok helyett egy Benedeki hétvége nevet viselő programsorozattal kedveskedünk lakosainknak. A vírushelyzet miatti pénzelvonások okán költségvetésünk olyannyira beszűkült, ezenkívül pályázatok sem segítettek bennünket, hogy saját erőből kellett volna a falunapi programok költségét állni, ezt pedig nem tudtuk bevállalni, hiszen a kötelező feladataink ellátása került volna veszélybe – magyarázta a döntés hátterét Vargyas Mihály polgármester, de hozzátette, egy olyan jelentős eseménnyel fűszerezték ezt a hétvégét, melyre már régóta vártak.

– Településünk életében nagyon fontos mérföldkő a mai nap, hogy végre kezünkben tarthatjuk a Dunaszentbenedek című könyvet. Köszönöm Schill Tamásnak, a kötet szerkesztőjének a belefektetett hatalmas munkát, és mindazoknak, akik ezt segítették. Nagyon régi álma volt a település korábbi és mostani vezetésének, hogy egy kötetben lássuk Dunaszentbenedek történelmét, múltját, népviseletét, embereket, akik a településen, a településért éltek és alkottak, illetve tartották a lelket Benedekben, hogy fennmaradt, megmaradt, és mi itt élhetünk – mondta a polgármester.

Schill Tamás vetítéssel illusztrált előadással mutatta be a könyvet a jelenlévőknek, melynek fejezeteiben tudományos kutatók, néprajzi gyűjtők, helytörténészek munkái is helyet kaptak, akik már foglalkoztak a falu történetével. Az összegyűjtött anyagot egészítette ki saját kutatásai­ból összeállított, eddig még írásban sehol meg nem jelent anyagokkal. A kötetben néprajzi fejezet, katolikus és református egyháztörténet, Gyurtsek István helyi honvédorvos élete és munkássága is helyet kapott, valamint a település történetének krónikája, mely időrendi sorrendben közli a településről készült fontosabb adatokat és leírásokat, az 1300-as évek elejétől 1990 októberéig, a rendszerváltozás kezdetéig. Az igényes megjelenésű, kemény fedeles könyv fekete-fehér kivitelű, melyet színes fotómelléklet egészít ki, benne több régi térképpel. A bemutató végén a polgármester tiszteletpéldányokat adott át mindazoknak a jelenlévőknek, akik a könyv anyagának összegyűjtésében segítettek.

A hétvégi rendezvények sorában állították ki és díjazták a júliusban kiírt fotópályázatra beérkezett munkákat, melynek célja a település bemutatása volt a helyi lakosok kameráin keresztül. A pályázatra hatvanöt fotó érkezett. A dunaszentbenedeki önkormányzat különdíját Vidók Melinda, a közönségdíjat Patai Petra érdemelte ki. Az első helyezett Keresztesi Erzsébet lett, aki megkapta a zsűri különdíját is, második Molnár Emese, harmadik helyezett pedig Patai Petra lett.

A nap zárásaként Maksa Zoltán humorista szórakoztatta a faluházat megtöltő közönséget. A Benedeki hétvége programjai sorát vasárnap egy ökumenikus istentisztelet zárta.