Élénk roma–magyar párbeszéd alakult ki a kalocsai tárlatnyitón

A Primissima díjas festő, Judit Irányi magyar származású, Amerikában élő fotóművész romákról készült fotókiállítását mutatta be Kunhegyesi Ferenc a városi színház előterében rendezett tárlaton.

A téma nem csak maga a cigányság miatt személyes Kunhegyesi számára, hiszen a képeken szereplő személyek mindegyikéhez rokoni szálak fűzik, derült ki. – Szinte minden képhez külön történetem van – nézte meghatottan a tárlat képeit a festő. – Szeretném, ha ez a kiállításmegnyitó rendhagyó lenne. Azt érzem és látom, hogy mióta itt élünk, nem beszélgetünk egymással. A cigány és a magyar. Csak van egy viszony, amit egyelőre még nem tudok emberi viszonynak nevezni – forrázta le a hallgatóságot, hangsúlyozva, hogy egy párbeszéd elindítására szeretné felhasználni a megnyitót is.

A közönség tagjai között kialakult beszélgetésnek egyfajta moderátorává váló művész elárulta: nem hisz a romák olyan módon történő integrációjában, ahogy az jelenleg zajlik Európában. Az ezzel kapcsolatos gondolatai frissek, mutatott rá, hiszen mostanában a flamenco zenét tanulmányozza, és látott egy andalúziai cigányok táncairól, közös énekléséről készült archív felvételt, ami után kénytelen volt megállapítani: napjainkból hiányzik az, „amilyen szerelemmel és ízzel ők élték az életet”. Pedig ez segíthetné a kommunikációt és meglehetne a maga társadalmi haszna is: például egymás megismerése és – hosszú távon – a vágyott integráció.

– Hogy várjuk el egy idegen kultúra integrációját, ha nem tudunk róla semmit? Határozottan mondom, mert én ki-be mászkálok, nekem van átjáróm, hogy önök semmit nem tudnak rólunk. Semmit – nézett a magyar hallgatóságára Kunhegyesi, azzal nyomatékosítva mondandóját, hogy indián őslakosok törzsneveit soroltatta fel a jelenlévőkkel. Ment a cseroki, az irokéz, az apacs, a sziú, aztán hirtelen váltással azt kérte, mondjanak pár cigány törzset. Néma csend. – Európában, kérem szépen, mi vagyunk az indiánok – reagálta le, érdekességképpen hozzátéve, hogy ő speciel čurari és mašari törzsből származó szülők gyermeke. – Nagyon szomorú vagyok, hogy a mi sorsunk, az európai cigányoké és az amerikai indiánoké, szinte ugyanaz – vont párhuzamot.

Kunhegyesi Ferenc sokoldalú művész-egyéniség

Kunhegyesi Ferenc 14 éves korában kezdte táncos pályafutását, ettől kezdve 15 éven keresztül kortárs és modern tánccal foglalkozott, aktív táncosi pályafutása alatt szinte az egész világot bejárta. Harmincéves kora körül a táncolást abbahagyva visszatért régi ábrándjainak birodalmába, a rajzoláshoz. Budapesten, az újságírás tanulása közben fogadta tanítványává Szentandrássy István, aki tanította rajzolni és festeni. Ettől kezdve Kunhegyesi elkötelezte magát a grafika és a festés mellett, közben még vezette a Rádió C cigány nyelvű műsorát, majd Kiskőrösön barátaival létrehozta az Aroma Rádiót. Intézményekben művészetterápiás foglalkozásokat vezet, gyermekcsoportok mentora és integrációs előadásokat tart. Alkalmanként dokumentumfilmeket is rendez. Sokoldalú tehetség, 2002 óta elsősorban a grafikának és a festésnek szenteli idejét, s rendszeresen csoportos tárlatokon mutatja be alkotásait, erőssége a figurális ábrázolás. A 2009-es Cigány festészet című reprezentatív albumban megjelentették életrajzát és 8 grafikájának, festményének reprodukcióját.