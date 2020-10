Élen jár a kalocsai múzeum a digitalizálásban

Százezernél is több tárgyat rejtenek a kalocsai Viski Károly Múzeum raktárszobái, és nagyon jó úton haladnak a teljes gyűjtemény digitalizációja, így online bemutathatósága felé, derült ki az intézmény e tevékenységét bemutató előadáson szerdán.

– A közfoglalkoztatási programmal indult, 2013 óta digitalizálunk. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum programjában fogadunk közfoglalkoztatottakat, akik segítik a munkánkat. Persze eszközöket is nyertünk hozzá pályázatokon – idézte fel Péteri Dénes múzeumi adattáros. Mint mondta: a folyamat során úgynevezett metaadatokat kell rögzíteni minden egyes tárgyról, vagyis készül róluk egy pontos leírás, valamint feljegyzik azt is, hogy ki készítette, esetleg hol és mikor volt használatban. – Persze a nagyobb tárgyakat fotózzuk is, míg a két­dimenziósokat szkenneljük – tette hozzá.

A szakember hangsúlyozta: a digitalizáció során még pontosabb számot kaptak arról a hatalmas mennyiségű anyagról, amit a múzeum raktáraiban őriznek. Az összesen mintegy 107 ezer tárgynak egyszerre csupán egy kis része, körülbelül hét százaléka látható az állandó és időszakos kiállításokon. Péteri Dénes szerint azért is hasznos az évek óta tartó és folyamatosan zajló digitalizáció, mert a leírások és fényképes dokumentációk nemcsak a nyilvántartásoknak készülnek, hanem a közönségnek is: ilyen módon meg lehet nézni a raktárakban álló, de tárlatokon még soha be nem mutatott tárgyakat.

– Ezeket az anyagokat a MúzeumDigitár gyűjteménykezelő rendszerben őrizzük, amin keresztül nyilvánosság elé lehet tárni a tárgyakat. Mi eddig több mint negyvenezret publikáltunk, ami nagyon nagy eredmény: a MúzeumDigitáron mi vagyunk az elsők, vagyis a legtöbb publikus tárggyal rendelkező múzeum – árulta el Péteri Dénes. Az eredmény ilyen formában valóban kiemelkedő, hiszen az online gyűjteményben összesen 728 ezer 290 digitalizált műtárgy szerepel, és ebből 41 ezer 671-et a kalocsai múzeum jegyez, a 114 tartalomszolgáltató egyikeként. A múzeum csapata egyébként ennél is jóval több tárgyat digitalizált már: a 107 ezerből körülbelül 101 ezret, tehát akár két és félszer ekkora adattömeget is feltölthetnének a MúzeumDigitárba.