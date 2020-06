Eldőlt, kik voltak idén a kecskeméti színház legjobbjai

Egy rendhagyó online gála keretein belül adta át a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a 2019/2020-as évad legjobbjainak az elismeréseket.

A kecskeméti Oscar-gálaként emlegetett évadzáró eseményt június 2-án, este hét órakor tartották a színház weboldalán. A közel egy órás közvetítés során a nézők az évad emlékezetes pillanataiból láthattak részleteket, miközben Decsi Edit színművésznő ismertette az egyes kategória győzteseit:

A közönség által leadott szavazatok alapján a 2019/20-as évad legjobbjai:

Legjobb jelmeztervező: Cziegler Balázs

Legjobb női táncművész: Nagy Nikolett

Legjobb férfi táncművész: Szóka Roland

Legjobb női epizodista: Hajdú Melinda

Legjobb férfi epizodista: Szemenyei János

Város kedvence: Csombor Teréz

Legjobb női színész: Csapó Virág

Legjobb férfi színész: Kocsis Pál

Legjobb kisszínházi előadás: Liliomfi

Legjobb nagyszínházi előadás: Chicago

Latabár-díjat kapott: Aradi Imre

Csizmadia-díjat kapott: Szegvári Júlia

Az online szavazás eredménye alapján, az előző évekhez hasonlóan a támogatók segítségével, most is mind a tizenegy meghirdetett kategóriában kiosztották az emlékplakettet és az egyéni díjazottak esetében a pénzdíj sem marad el. Az emlékplakettet Vámos Zoltán (Vaamoos) kecskeméti alkotóművész készítette. A Legjobb előadás és a Legjobb kisszínházi előadás kategóriában Harsányi Zsuzsanna festőművész felajánlásával, egy-egy festményt is kapnak a színház kedvencei.