Együtt szeretnék létrehozni a csodát a kecskeméti teátrumban

Nemcsak a helyi, színházszerető közönségtől, hanem a kritikusoktól is pozitív visszajelzéseket kapnak – emelte ki Cseke Péter direktor a kecskeméti Katona József Színház szerdai évadnyitó ülésén. Társasjáték – együtt hozzuk létre a csodát! – ez a mostani évad szlogenje.

– Tizenegy évvel ezelőtt hatalmas lehetőséget kaptam, hogy egy ilyen csodálatos színháznak lehetek az igazgatója. Ez nagyon nagy kihívás – indította az évadnyitó ülést Cseke Péter, aki szerint a kecskeméti teátrum jelenleg az ország egyik legkiemelkedőbb színházi műhelye. Mint az igazgató hozzátette: rengeteg pozitív visszajelzést, dicsérő jelzőt kapnak, és nemcsak a színházszerető városi közönségtől, hanem „a kritika is így gondolja”.

– Ez többek között azért van, mert nagyon tehetségesen, kreatívan, hivatástudattal dolgozik a színház minden tagja. Tudjuk nagyon jól, hogy egyet nem lehet megspórolni: az odaadó, kemény alkotói munkát. Én ebben hiszek, ennek van eredménye – jelentette ki az igazgató, aki felhívta a figyelmet a most kezdődő évad mottójára is:

Társasjáték – együtt hozzuk létre a csodát!

Cseke Péter szerint csak együtt, igazi nagy családként tudják ezt estéről estére megvalósítani.

Az évadnyitón szó esett a nyári szereplésekről is. A Városmajori Szabadtéri Színpadon és a veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválon nagy sikere volt az Állami Áruháznak, Erdélyben, Hargita megyében pedig a közönség többször állva, vastapssal jutalmazta A király beszédét. A Szarvasi Vízi Színházba, a VIII. Magyar Teátrum Nyári Fesztiválra a Balfácánt vacsorára! darabot vitte el a kecskeméti társulat, és Kiss Jenő elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját. A király beszédét színre vitték Balatonföldváron is, ahol Cseke Péter szerint már kialakult rajongótábora van a kecskeméti társulatnak. Több mint háromszázan keresték fel a színházat a Múzeumok Éjszakáján is. A nyár szomorú híre, hogy július 13-án hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt Jablonkay Mária színművész. Búcsúztatása augusztus 28-án, szerdán fél 10-kor lesz a színház aulájában.

– Lejárt és kifizetetlen számláink nincsenek. Köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket – folytatta Cseke Péter, aki reméli, hogy a „tao-nélküli létezésről” lassan mindent megtanulnak, és a jövőben nem lesznek a színháznak anyagi gondjai.

Az igazgató köszöntötte a társulat kerek évfordulót ünnepelt tagjait. Dunai Tamás színművész nemrég ünnepelte hetvenedik, Berki Zoltán ügyelő pedig ötvenedik születésnapját. Negyvenöt éve van a pályán Sára Bernadette, ötven éve pedig Körtvélyessy Zsolt. Huszonöt éves jubileumi jutalmat vehetett át Kiss István díszítő és Kovács Menyhért lakatos, harminc éves tagságát pedig Farkasné Túri Mária főpénztáros ünnepelheti. Új érkező színművész Réti Nóra a Vígszínházból és Földes Eszter, aki a Chicago főszerepét játssza majd.

Barta Dóra, a Kecskemét City Balett művészeti vezetője bizakodva várja a tagozat hetedik évadát is. Hangsúlyozta, bár őt inspirálják a változások, mégis nagy örömet jelent ugyanazokkal a tagokkal, egy összetartó társasággal újrakezdeni a munkát. Új táncművészek azért érkeznek Gömöri Lara és Perjési Patrik személyében, Takács Odett pedig gyakornokból taggá lépett elő. A City Balett ebben az évadban Tolsztoj: Anna Karenina című művét fordítja majd át a tánc nyelvére, a Traviata-val pedig valószínűleg fellépnek a Nemzeti Táncszínházban.