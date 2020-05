Egyre több szabadtéri helyszín látogatható megyénkben

Tökéletesen felborította a tavaszunkat a koronavírus, ám a nyár közeledtével mi is újra élni kezdünk, ahogy a város, ahogy az ország, sőt, ahogy az egész világ. Bár továbbra is óvatosnak kell lennünk, tágabbra nyílhat a látóterünk és nem kell a négy fal között kuksolnunk, hiszen a szabadtéri tevékenységeknek egyre nagyobb teret engednek.

Az elindulás azonban nem olyan egyszerű, mint általában, hiszen sokunknak elképzelése sincs, hogy ebben a nagy összekuszálódásban hol fogadják nyílt kapukkal a látogatókat Kecskeméten és környékén. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a szabadtéri programok szerelmeseinek alábbi összeállításunkkal.

A krimi szerelmeseinek

Május 16-án 10 órakor kezdetét vette egy izgalmas program, ezzel indul a kecskeméti élet, hiszen a Rejtélyek háza újból meghirdette az évről évre ismétlődő sorozatát, a Detektív Hétvégét. A program keretein belül egy 2-2,5 kilométer hosszú útvonalon csapatokban kell megoldani fejtörőket, de a nyomvizsgálás, a térkép és a rejtvények is közelebb juttatják a résztvevőket a megoldáshoz. A program sok izgalmat kínál a csapatok számára, így a legideálisabb a baráti körrel vagy a családdal érkezni a helyszínre (a megfelelő elővigyázatossággal persze), akikkel osztozni tudunk a sikerben és a sok nevetésben.

Állati jó ötletek

A megyei állatkertek is megnyitották kapuikat a látogatók előtt egy hosszabb szünet után. Az állatok szerelmesei végre újra látogathatják a Kecskeméti Vadaskert és a felsőlajosi Magán Zoo lakóit is. Az állatkert-látogatás tökéletes program lehet kisgyermekes családoknak és pároknak egyaránt, de nemtől és kortól függetlenül minden, az állatok iránt érdeklődő egyén számára megfelelő választás a kikapcsolódásra.

A vadaskert a mindenkori állatállomány mellett újdonsággal is szolgál. Május 3-án, éppen Anyák napján született meg a legújabb jövevény, egy láma kiscsikó, akit az ezt követő nyitás okán már a látogatók is megtekinthetnek. A kislámán kívül azonban több újszülött állattal, és a gyermekek örömére, egy teljesen új, modern, impozáns játszótérrel is gazdagodott az állatkert. Az újszülött apróságok: bennett-kenguru bébik, kameruni törpe gidák, indiai antilop borjú, muflon bárány, fehér gólyák és macskabagoly fiókák. A sor a fiatal feketepárducokkal folytatódik, akik mostanra remekül beilleszkedtek.

A MagánZoo lakói és dolgozói rendre békés, varázslatos hangulattal várják látogatóikat. A mesés állatkert mindig tartogat valami különlegességet, vagy egy újszülött tigriskölyköt, vagy egy új állatfajt, vagy csak egyszerűen egy új, egy más szemszöget, hiszen ha körbejárjuk az állatkertet, a különleges kialakítás és a családias hangulat révén akár évszakról-évszakra, de szinte napról-napra is tapasztalhatunk valami olyat, ami a korábbi alkalommal nem szúrt szemet nekünk. Az állatkert is kényszerpihenőre kényszerült a koronavírus miatt, ám a várakozási idő alatt számos kölyök született és csatlakozott a MagánZoo családhoz, így a nyitás után természetesen újra megtekinthető mind az új, mind a régi állatállomány és a különleges, magával ragadó, utánozhatatlan, varázslatos környezet. Szintén ajánlott kisgyermekes családok, illetve párok részére, de bárki örömét lelheti egy állatkerti sétában, akár egyedül is: a béke és a harmónia érzése garantált.

Parkok és erdők

Nincs is jobb, mint egy séta a természetben, különösen az olykor már be-be kacsintó kellemes, nyári melegben. Szerencsénkre, a megyeszékhelyen bőven van lehetőségünk kiélvezni a környezet és az élővilág csalogató érintését. Az kecskeméti Arborétum, a Szent Hubertus Parkerdő (Nyíri-erdő), a Benkó Zoltán Szabadidőközpont és a Csalánosi Erdő is megnyitotta kapuit a kényszerpihenő után, így bátran indulhatunk a természetbe egy sétára a nap bármely órájában. Előbbi meglepetéssel is szolgál: bár az Arborétumban felépült kilátó egyelőre még nem használható, remélhetőleg a nyár alkalmával lesz lehetőségünk kipróbálni. A sport és a horgászat szerelmesei is kihasználhatják végre a jó időt, hiszen míg előbbi lehetősége mind a négy helyen, utóbbié adott a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban és a Csalánosi horgásztónál is. Mindenki számára megfelelő, sőt már-már szükséges program lehet egy kellemes, nyári séta, így nemre és korra szabályozni kár lenne, hiszen a természet tökéletes megoldás az unaloműzésre, a fej kiszellőztetésére, a gyermekek energiájának levezetésére, a feltöltődésre, az írásra, az olvasásra, a kikapcsolódásra, a randizásra, de sok más jótékony hatással is rendelkezik.

Domb Beach Strand

Strandidő ugyan még nincs, de ha 30 fok körülre is melegszik az idő, a víz még biztosan alaposan lehűtené a testünket. A kecskeméti Domb Beach Strand ettől függetlenül május 29-re tervezi a nyitást, hiszen a hideg víz nem mindenkinek akadály, és a fürdésen kívül is akad bőven lehetőség a strandon, kezdve a wakebordozással. Tökéletes helyszín kisgyermekeseknek, családoknak, baráti társaságoknak.

Szelidi-tó és Vadkerti-tó

A szabadtéri strandok, tavak fürdésre még nem alkalmasak, de a nyár folyamán érdemes ellátogatni megyénk két legközkedveltebb helyszínére. A Szelidi-tó a Kiskunság egyik legkedveltebb kiránduló- és üdülőhelye. Homokos strand, szálloda, kempingek és vendéglők várják a látogatókat tavasztól őszig, így nem kizárólag fürdőzési lehetőséget biztosít, hanem kikapcsolódásra is tökéletesen alkalmas. A Vadkerti-tó gyógyhatással is bíró vize szintén számos lehetőséget nyújt a strandoláson kívül. A part egyik oldala nádas, ezáltal a horgászok közkedvelt helyszínévé vált. A tó körül is futható, de sétálásra is kiválóan alkalmas. A másik partszakaszon található több hétvégi ház, ifjúsági táborok, faházak, kemping, de éttermek, sörkertek és büfék is kiszolgálják a látogatók igényeit. Lehetőség van ezen túl sportolásra, trambulinozásra és az óriáscsúszda is remek szolgálatot nyújt. És ne felejtsük el: bár nem szabadtéri program, de Vadkerten járva egyszerűen nem lehet elmenni a Szent Korona Cukrászda mellett, melynek fagylaltjai és süteményei országszerte híressé váltak. Mindkét helyszín tökéletes kikapcsolódási lehetőség lehet minden korosztály számára egyaránt.

Tőserdő

Nem lenne nyár a nyár a Tőserdő nélkül. Bár sok máshoz hasonlóan lezárásra kényszerült a Holt-Tisza partja a járványhelyzet ideje alatt, a lakiteleki lakosoknak már biztosan, de szépen lassan mindenki számára újra látogatható lesz. A Tőserdő Lakitelek üdülőterülete és legfőbb természeti egysége. Egybeolvad a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, emiatt tökéletes választás természetbarátok számára. Megfelelő helyszín kutyasétáltatáshoz, horgászathoz, lovagláshoz, randizáshoz, kikapcsolódáshoz. Nem érdemes elmenni a csónakkölcsönzés lehetősége mellett sem, de a Holt-Tisza part meglátogatása is elkerülhetetlen.

Kiskunsági Nemzeti Park

A kilenc egységből álló nemzeti park célja a Duna-Tisza köze jellegzetes arculatának, a táj természeti értékeinek, földtani képződményeinek és vizeinek megőrzése, kutatása, oktatása, bemutatása. Kiemelkedő természeti értékeinek köszönhetően remek kirándulóhely, a természet szerelmeseinek egyenesen paradicsom. Tavak, túraútvonalak, változatos élőhely, puszták, erdők, mocsarak, homokbuckák és sztyeppek jellemzik a helyszínt, de nem csak természetjárásra és túrázásra alkalmas, hanem a pihenni vágyóknak és a lovaglás szerelmeseinek is tökéletes választás. Külön említést érdemel a Kolon-tó, amely a Kiskunság legnagyobb édesvízi mocsara, a nemzeti park egyik védett területe és Izsák mellett található meg. A madárvilág iránt érdeklődőknek is tökéletes választás, hiszen az Izsákot Soltszentimrével összekötő hosszú túraútvonalat a hozzá kapcsolódó tanösvénnyel kifejezetten számukra ajánlják. A tartós szegfű egyik élőhelye a Kiskunmajsa határában található bodoglári homokbuckás terület. Az említett virág hazánk bennszülött növényfaja, amely kizárólag a Duna-Tisza közén fordul elő. A tanösvény végigjárása csodás látványt nyújt minden korosztály számára és tökéletesen kielégíti a járvány alatt elveszített természetközeli élmények iránti igényt.

Gemenc

A Gemenci erdő egy nagy területen elhelyezkedő ártéri erdő a Duna mentén. Számos lehetőséget nyújt a természet kedvelőinek Gemenc, amely a gólyafigyelő kamerájáról is híres. Az érdeklődők évről-évre követhetik az interneten a fekete gólyák fészekbe érkezését és szapordását. A programlehetőségek között érdemes elsőként említeni a gemenci sétahajót, ami májustól októberig várja a kirándulókat. Nem lehet elmenni azonban a híres erdei vasút mellett sem. Ahogy a Gemenc Zrt. saját oldalán írja, a „Gemenci Erdei Vasút hazánk egyetlen ártéri erdészeti kisvasútja. Nyomvonala a Duna és a Sió medrét követve a Gemenci erdőben halad.” A Kisvasút május 23-ától fogadja a látogatókat. A Gemenci erdő tehát számos, máshol nem megtalálható élményt nyújthat látogatói számára, tökéletes helyszíne lehet bármilyen esemény megünneplésének, kirándulásnak, kikapcsolódásnak.

A fent említett programlehetőségek természetesen csak töredékét teszik ki azoknak a helyszíneknek, melyeket érdemes meglátogatni Bács-Kiskun megyében. Mégis, talán megfelelő kiindulási pontot nyújt, és arra ösztönzi majd az eddig otthonülőket, hogy a szabályokat betartva, kellő odafigyeléssel és óvatossággal látogassák a szabadtéri helyszíneket.

Borítóképünk illusztráció.