Egy nagy falu volt Kecskemét, Kada Elek idején lendült fel

Ebben az évben számtalanszor elhangzott: a 650 éves Kecskemét. A város azonban ettől sokkal korábban is létezett már, a 650 év arra utal, hogy egy írásos dokumentum 1368-ban mezővárosként említi meg.

De mi is történt valójában 650 évvel ezelőtt? Többek között erről is szólt előadásában Székelyné Kőrösi Ilona főmuzeológus történész, melyet a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 48. vándorgyűlésén tartott meg a hétvégi Numizmatikai Hírös Napon.

Az 1930-as években úgy fogalmaztak egy ­szociográfiai írásban, hogy az útikalauz egy napot ír elő a hírös város bemutatására, de az ­igazi Kecskemét megismerésére több idő kell – mondta Székelyné az előadása legelején, majd felsorolta azokat a jelzőket, mellyel az évszázadok során a várost jellemezték.

Puszták metropolisza – így nevezte Jókai Mór a 19. században. Hírös város, ahogy Petőfi Sándor a versében illette szintén a 19. században. A barack városa, mely utalt arra, hogy a 20. század fordulóján a barack volt a meghatározó gyümölcs a városban. Sőt, az ország barackexportjának több mint 90 százalékát Kecskemét adta.

Kecskemét a szecesszió városa, e jelzőt szintén a 20. század fordulója környékén kapta. Korábban egy nagy falu volt Kecskemét, de a városfejlesztéseknek köszönhetően, Kada Elek polgármestersége idején fellendült a város, látványos fejlődés jellemezte. A kor építési stílusa a szecesszió volt, így számos épület ennek jegyében épült fel. Jó példa erre a Cifrapalota vagy a városháza. Trianon után pedig jellemezték a gyermekek városaként, majd a gyermekek és gyümölcsök városaként, végül a gyermekek, gyümölcsök és iskolák városaként. Ez utóbbi a Klebelsberg Kunó-féle iskolaépítési hullámnak volt köszönhető, hiszen a városban is nagyon sok iskola épült fel az 1920–30-as évektől.

Kecskemét történelme nagyon messzire nyúlik vissza. Írásos emlékei azonban csak az 1300-as évektől vannak. Ezek közül az egyik az az 1368-as dokumentum, mely ugyan nem Kecskemétről szól, hanem Cegléd adományozásáról. Az ilyenkor szokásos határjárás leírását az oklevélbe is belefoglalták és megemlítették azt a tölgyerdőt, amelyet Cegléd, Kőrös és Kecskemét közösen használt. Kecskemét itt már úgy szerepel, mint oppidum, azaz mezőváros.

Kecskemét múltja kapcsán fontos kiemelni, hogy mindig is lakott és életerős volt. Mindig ide menekültek a környékbeliek, vagy akár messzebbről is. A lakossága folyamatosan gyarapodott. Ez is bizonyítja, hogy életképes, erős a megtartó ereje.

Bél Mátyás történetíró a 18. századi országleírásokban is többször foglalkozott Kecskeméttel. Arra kereste a választ, hogyan maradhatott fenn a nehéz időkben is. Nincs hegye, nincs folyója. Száraz homokos talajon fekszik. Arra a következtetésre jutott, hogy kedvező a területi elhelyezkedése, a kereskedelmi útvonalak kereszteződésében található. Úgy emlegették akkoriban, hogy Budától is csak egy napi járásra van. A város legrégebbi épülete, a Barátok templomának a védőszentjének Szent Miklóst választották, az utazók védőszentjét. Emellett minden adott volt a jóléthez: jó ivóvíz, vendégszerető lakosság, ennivaló és szállás, ehhez párosult a tősgyökeres magyar lakosság, a mezőgazdasági termelés és a jövedelmező állattartás.

A kereskedelemre utal az is, hogy a XX. században számos régi pénzt találtak a régészek ásatások alkalmával, többek között Mátyás korabelieket is a Mária-kápolna mellett.

A városban az ipar is jelen volt. Az 1840-es évektől a céhek már megjelentek, ezek közül kiemelkedett a Szilády nyomda, mely 1841-ben nyílt meg és sokáig működött.

A történelem viharai sem kerülték el a várost. Az évszázadok során többször volt átvonuló terep és háborús hátország, és gyakran került két tűz közé, amikor mindkét felet ki kellett szolgálnia.