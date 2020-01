Péter és a farkas története a hangszerek világába kalauzolja el a gyerekeket

Bátorságról, felelősségről, egy felcseperedő gyermek önállósodásáról és annak szülői és nagyszülői elfogadásáról mesél a Péter és a farkas című előadás.

A Péter és a farkas zenés mesejáték a hangszerek játékos, bájos, humoros, olykor pedig sejtelmes és borzongató világába kalauzolja a gyerekközönséget. Prokofjev dallamaival átszőtt mese, mely három tanulságot is tartogat az ifjúság számára. A darab bemutatóját szerdán 15 órakor tartják a Nagyszínházban. A produkcióról Drucker Péter karnaggyal beszélgettünk, aki az előadásban új oldaláról mutatkozik be a nézőknek.

– Többnyire a zenekari árokban vezényelve vesz részt a színházi produkciókban. A Péter és a farkas esetén azonban új oldaláról ismerheti meg a kecskeméti közönség. Milyen szerepkörökben jelenik meg a darabban?

– Először bevezető narrátorként látnak a gyerekek. Mesélek nekik egy kicsit az egész történetről, valamint megismertetem velük a hangszereket, melyek főszerepet játszanak az előadásban. A történetet egyébként rengetegszer feldolgozták, talán még pörköltet is főztek már a Péter és a farkasból, de a legtöbb esetben arra a célra használták, melyre mi is törekszünk e produkcióval. Mégpedig, hogy a történetmesélés mellett a gyerekeket kicsit bevezessük a hangszerek világába. A narráció mellett továbbá játszom is a darabban. Péter nagypapáját alakítom majd.

– Korábban is vállalt már színészi feladatot?

– Éveken keresztül operaénekesként tevékenykedtem, így nem egyszer jártam már színpadon. Prózai szerepet azonban még soha nem alakítottam. Úgyhogy dolgozik bennem egyfajta egészséges izgalom, hiszen a többiek profi színészek. Remélem, megállom majd köztük a helyem.

– Milyen hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek az előadás során?

– A hangszerek a szereplőkhöz kapcsolódóan jelennek meg az előadásban. A kismadárhoz a fuvola, a kacsához az oboa, a macskához a klarinét tartozik. Péter dallamát a vonós kar adja, a farkas hangszere a kürt, a nagypapáé pedig a fagott. Jómagam fagott szakon végeztem egykor, így többek között ez az összekapcsolódás adta az ötletet, hogy én alakítsam a karaktert. E hangszereket és a szereplőkkel való kapcsolódásukat a bevezetőben bemutatom a gyerekeknek, valamint a darab folyamán is több alkalommal emlékeztetjük majd őket, hogy éppen melyik instrumentum dallamait hallják.

– Mi jellemzi a Péter és a farkas zenei világát?

– Prokofjev zenéje alapvetően romantikus, de nagyon derűs, mozgékony, izgalmas és ritmikus. Fülbemászó. Mindemellett a Péter és a farkasban vannak „horrorisztikus” részek, mint sok más klasszikus mesében, mint például a Piroska és a farkasban vagy a Jancsi és Juliskában. E történetben a farkas például megeszi a kiskacsát. Így a darab zeneisége nagyon széles palettán mozog. Játékos, könnyed, bájos, humoros, ugyanakkor néhol sejtelmes és borzongató.

– Tapasztalatai szerint mennyire fogékonyak a gyerekek a klasszikus zenére?

– A kecskeméti színház évek óta küldetésének érzi a klasszikus zene megismertetését és népszerűsítését az ifjúság körében. Játszottunk már a gyerekeknek ­például Operamesét, mely során operarészletekhez alkottunk egy kerettörténetet. Gond nélkül, lelkesen végigkövették. Szerintem a gyerekek és a komoly zene kapcsolatával semmi gond nincsen. Otthon nagy valószínűséggel nem választanák, ha csak a családjuk nem klasszikus zenei irányultságú, de egy színházi előadás során tapasztalataim alapján kifejezetten élvezik. Ha a zene, a látvány és a történet egységben van, és mi azt a legjobb szívvel és a legőszintébben adjuk át a gyerekeknek, örömmel fogadják be, és jó érzéssel gondolnak vissza az átélt élményre.

– A mesék általában erkölcsi tanulságot hordoznak. Mire tanítja Péter és a farkas története a gyerekeket?

– Az eredeti történet, melyet Prokofjev maga talált ki, nagyon egyszerű. Már-már szinte csak ürügy ahhoz, hogy a gyerekek kizárólag a zenére figyeljenek. Ezt az utat is választhattuk volna, ehelyett azonban egy többrétegű ­produkciót alkottunk több tanulsággal. Egyrészt Péter, a kisfiú tulajdonképpen egy kis szuperhős. Nem ijed meg a farkastól, aki megette a kiskacsát, hanem szembeszáll vele. Tehát bátorságra tanít. Továbbá a mi feldolgozásunk azt is hangsúlyozza, hogy a farkastól nem csupán félni kell, hanem azt is fontos megérteni, hogy minden állatnak megvan a maga helye a természetben. Ugyanúgy, ahogy minden egyes embernek megvan a saját helye az életben. A feladatunk, hogy ezt megtaláljuk. Mindemellett Péter és a nagypapája viszonya nagyon szépen mesél arról, milyen érzés egy szülőnek, nagyszülőnek látni és mindenekelőtt elfogadni, ahogy a gyerek cseperedik, egyre önállóbb és felelősségteljesebb lesz, egyre több szabadságot igényel. Az előadás helyszínei is ezt szimbolizálják. A nagypapa háza a gyermeki biztonságot, a rét pedig a felnövekvő ifjú szabadság- és felelősségvágyát.