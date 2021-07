Döntőbe jutott a rangos musicalpályázaton a csemői zeneszerző drámája

A zsűri döntése alapján négy mű került a Madách Színház musical pályázatának döntőjébe, köztük a Csemőn élő, a nagykőrösi zeneiskolában tanító Olgyay Gábor Hegyikristály című darabja, melynek félórás rövidített változatát hétfőn mutatják be a teátrum online „színpadán”. A színház zenei vezetője elképedve kérdezte tőle: hát hol volt ő eddig?

Egy asztali számítógépből, egy laptopból, valamint két hangfalból áll Olgyay Gábor kicsi, de barátságos stúdiója, melyet csemői családi házuk emeleti szobájában rendezett be. A hatgyermekes édesapa, a nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola citera-, furulya-és gitártanára ide szokott visszavonulni alkotói magányába. Az utóbbi hetei rendkívül izgalmasan teltek: legújabb művével, a Hegyikristály című musicallel nem várt sikert ért el.

A családi együttessel bejárták az országot

A most 55 éves gitárművésznél a zenélés már gyerekkorától kezdve összekapcsolódik a zeneszerzéssel. Kezdésként csellózott, de azt nem szerette, majd sokáig autodidakta módon fejlesztette gitártudását, csak a gimnázium után járt el tanárhoz. Feleségével, Katalinnal – aki a kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola szolfézstanára – harminc éve költöztek Csemőre, és ezután szépen sorban jöttek a gyerekek: egy lány és öt fiú (a legidősebb már 31, a legkisebb 14 éves). Gábor sokáig külsős tagként együtt dolgozott a TEA zenekarral lemezfelvételen és televíziós műsorban egyaránt, majd bátyja gyermekeivel 1996-ban megalakították az Olgyay Hangok Családi Zenekart. Modern egyházi zenét játszottak, Gábor számításai szerint 17 év alatt közel ezer templomi fellépésük volt.

Az ország területén csaknem mindenütt megfordultak, több ízben koncerteztek a Vajdaságban, Szlovákiában, Ausztriában, egy hosszabb turnéval pedig az USA-ba és Kanadába is eljutottak.

Közben Gábor népzene szakon diplomát szerzett és tanítani kezdett Nagykőrösön, de emellett folyamatosan alkotott; több saját szerzeményt tartalmazó lemeze is megjelent. Az egyházi zene mellett főleg a világzene hatott rá és határozza meg stílusát, de szereti a jazzt és a rockot is. Sokszínűségét és szellemi kalandozásait, kísérletezéseit jól bizonyítja, hogy pár éve együtt dolgozik a fővárosi Katakomba Pinceszínház társulatával is.

Sokat foglalkoztatta Trianon traumája

A Hegyikristálynak már három éve nekikezdett Kövessy Róbert szövegíró barátja biztatására, aki felvetette: az egyik fővárosi színház pályázatára írjanak közösen Trianonról egy musicalt. Noha korábban nem próbálkozott nagy lélegzetvételű színpadi előadással, Gábornak megtetszett az ötlet és belevágtak. Már csak azért is, mert sokat foglalkoztatta az országnak hatalmas traumát okozó békediktátum, az, hogy mit jelent, amikor egy nemzet több részre szakad. A darab sokirányú elkötelezettségeik miatt nem készült el időben, ettől függetlenül folytatták a munkát és szép lassan összeállt a mű, amely szerzője jellemzése szerint mesejáték, a jók és a rosszak küzdelme a zűrzavaros huszadik században.

Konkrétan nem hangzik el, hogy Budapesten játszódna a musical, de a sokatmondó dátumból – 1919. március 20., a Tanácsköztársaság kikiáltását megelőző nap – ez kikövetkeztethető. Ekkor találkozik a folyó egyik oldalán lakó diáklány, Bíborka, és a túlparton élő újságíró, Ágoston, majd szerelem szövődik közöttük. A geológiáért lelkesedő férfi egy hegyikristályt ad ajándékba kedvesének, melyet a közeli hegyen talált, de az idillt gyorsan tönkreteszi a politika: a hatalmat a gyenge akaratú elnök egy karrierista szélhámosnak adja át, aki aztán aranyra éhes külföldiek kezére játssza át az országot, és a hegyet védő Ágoston is a játszmák áldozata lesz. Bár a tragikus történetben látszólag a gonosz emelkedik fölül, végül megjelenik a remény sugara is: újra fel lehet építeni és meg lehet menteni a végső pusztulástól a szétrombolt országot.

Bluestól a rockig

A darab írója és zeneszerzője Olgyay Gábor, a dalszövegekben Kövessy Róbert segített neki, a mű dramaturgja pedig Széll Szilvia.

– Igyekeztem úgy összerakni a darabot, hogy zeneileg sokszínű legyen. Ez érzésem szerint sikerült is, mert van benne bossa nova, reggae, rock’n’roll, blues és country is. Mindegyik dal alapdallama gitáron született meg, majd fokozatosan felépítettem a hangszerelést.

Közel húsz zenész működött közre a különböző hangsávok feljátszásában, köztük több kecskeméti kolléga is, mindannyiuknak hálával tartozok

– mondta el Gábor, akinek a dalokon kívül a hangeffektekkel is sok munkája volt.

A Madách Színház 2010 és 2012 után harmadjára hirdetett meg pályázatot új magyar musical megalkotására, amelyen kizárólag olyan művek vehetnek részt, amelyeket még nem mutattak be színpadon. A Hegyikristály természetesen ilyen, így nem volt kérdés, hogy Gábor benevez. Az első fordulóra 51 pályamű érkezett be, a másodikra 14 pályázó küldte el művének teljes zenei anyagát, szövegkönyvét és kottáját. Ezek alapján a zsűri négy művet juttatott a döntőbe, melyekből egyenként harminc perces koncertszerű keresztmetszet készül. A négy kiválasztott mű között van a Hegyikristály is. Rendezője a fiatal Widder Kristóf lesz, a szereplők a Madách Színház társulatának tagjai. A zsűri tagjai: Kocsák Tibor zeneszerző, zenei vezető, Müller Péter író, Szente Vajk rendező, színész, Tihanyi Ákos koreográfus és Szirtes Tamás rendező, a zsűri elnöke, a Madách Színház igazgatója.

– Nagy elismerés számomra, hogy a négy legjobb musical között van a Hegyikristály. Sok pozitív visszajelzést, biztatást kaptam, olyat is mondtak, hogy az én darabom a zeneileg legjobban felépített, és mivel én elsősorban zenész vagyok, nekem ez a vélemény sokat jelent.

A színház zenei vezetője egyenesen azt kérdezte tőlem, hogy hol voltam eddig?

– mondta mosolyogva Gábor.

Összhang a rendezővel

Az utóbbi hetek a musical rövidebb változatának elkészítésével teltek, a 3-4 perces dalokat is 2 percesre kellett húzni.

Olgyay Gábor lelkesen mesélte, hogy milyen modern körülmények között zajlanak a próbák a Madách Színházban, és milyen profin állnak hozzá a színészek is a munkához. Egészen izgalmas lesz a keresztmetszet, sok-sok kameraállással, vágással. A próbákon Gábor is rendszeresen részt vesz és folyamatosan egyeztet a rendezővel, a korrepetitorral és a többi alkotóval.

– Widder Kristóf nagyon érzékenyen nyúlt a témához, rendszeresen megkérdezi a véleményemet, ad a tanácsaimra, jól együtt tudunk dolgozni. Szerintem nagyon ötletes lesz az előadás, tehetséges rendező

– teszi hozzá Gábor, aki reményekkel telve várja a hétfő esti bemutatót a Madách Online Színházban és persze főleg a zsűri döntését, hiszen a nyertes művet (immár teljességében) a teátrum bemutatja a 2021-2022-es évadában.