Dobszay Péter dirigál a matinén

A Jancsi és Juliska című mesejátékot adják elő, melynek zenéjét a karmester felesége, Dobszay-­Meskó Ilona szerezte. A fiatal karmester elárulta, hogy mindig szívesen lép fel gyerekközönség előtt.

Zenés mesejáték, a Jancsi és Juliska lesz műsoron a Zenét hallgat a család matiné koncertbérlet harmadik előadásán Kecskeméten, az Otthon moziban. A vasár­napi előadás különlegessége, hogy Dobszay Péter, a nemrég lezajlott nemzetközi karmesterverseny közönségdíjasa dirigálja majd a Kecs­keméti Szimfonikus Zenekart. A mesejáték zenéjét a fia­tal karmester felesége, Dobszay-Meskó Ilona szerezte. Szövegét Lukácsházi Győző jegyzi, aki a mesélő is lesz a beavató jellegű koncerten. A zenei ismeretterjesztés emblematikus alakja, a rádiós Bonbon matinék szerkesztője, műsorvezetője nem először pallérozza majd a kecskeméti közönség zenei műveltségét.

Dobszay Péter és a kecs­keméti szimfonikusok hétfőn már serényen próbáltak a vasárnapi fellépésre. Mint megtudtuk, a Jancsi és Juliska mesejáték Lukácsházi Győző és a Bonbon matiné felkérésére íródott, még 2012-ben. Dobszay-­Meskó Ilona nagyszerű darabot komponált egy kvintettre és egy mesélő­re, amit mostanra ötvennél is többször adtak elő az ország számos településén.

Ebből született 2015-ben egy zenekari változat, amit most a kecskeméti közönség is hallhat.

A 27 éves Dobszay Péter remekül szerepelt a legutóbbi Maestro Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. A szakmai zsűri döntése nyomán az 5. helyen végzet, a közönségtől azonban két fordulóban is ő kapta a legtöbb szavazatot. Előbb a döntőbe jutott be a nézői voksokkal, majd a verseny közönségdíját is elnyerte.

– Mindez csodálatos és megható a számomra – mondta el a Petőfi Népének Péter. – A karmesterség ugyanis nagyon magányos szakma. A koncert a jéghegy csúcsa, az első próba is csak a dereka. Időnk nagy részét az íróasztalnál vagy a zongoránál töltjük a partitúrával. A közönségtől kapott szeretet egy nagyon fontos visszajelzés. Arról szól, hogy megéri az a sok-sok munkaóra, amit a zenére fordítunk. Önmagában a zenével is jó foglalkozni, az pedig egy külön ajándék, hogy élményt is szerezhetünk vele másoknak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hol, merre vezényel legközelebb? – kérdeztük végül a karmestert. Sűrű hetek állnak előtte – válaszolta. Január 18-án a Nagyváradi Állami Filharmóniát vezényli, a nagyváradi születésű barátja, Petrus-Bölöni Áron csellista vendégszereplésével. A hangversenyen Edward Elgar brit zeneszerző e-moll csellóversenyét adják majd elő, és két Beethowen-zenedarabot.

A közeljövőben két külföldi felkérésnek is eleget tesz: Németországban, majd az oroszországi Jekatyerinburgban lesz alkalma Kodály Zoltán- és Bartók Béla-műveket ­vezényelni.