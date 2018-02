Csomagolópapírra festi képeit Gaál Milica

Az érzéseit jeleníti meg grafikáin, festményein Gaál Milica. A 21 éves kandós diák­lány alkotásaiból a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Diák Galériájában nyílt tárlat.

Az Asztronauta címet kapta a kiállítása. A mintegy húsz kép azonnal megragadja a látogatót. A csomagolópapírra festett hatalmas arcok, a galaxis, a nem mindennapi barátok mind-mind Milica pillanatnyi érzéseit fejezi ki.

– Már általános iskolásként tudtam, művészeti szakon képzelem el a jövőm. Rajzszakkörös voltam, ahonnan egyenes út vezetett a Kandó művészeti osztályába. Amikor felvételiztem, nem indult festészet, így a képi grafikát választottam. Grafikákat, festményeket egyaránt szeretek készíteni. Tavaly érettségiztem művészeti szakon, most pedig ötödéves vagyok grafika szakon – mesélte Milica.

A képeit mindig az élet ihleti. Nincsenek kedvenc témái, mindig az élet hozza, hogy éppen mit fest meg. Érzelmeit, gondolatait jeleníti meg a papírokon.

– A képeimmel az érzelmei­met szeretném közvetíteni. Olyan érzelmek ezek, melyek másoknak is vannak. Például szeretet, magány, megbántás. Szeretném, ha képeim által azonosulnának az érzéseimmel, megértenék gondolatai­mat. Boldog lánynak mondhatom magam, szeretetteljes párkapcsolatom és szerető családom van, de engem is érnek váratlan érzések, esetleg egy rémálom, melyeket azonnal szeretnék megosztani a képeim által. Az alkotás közben teljes egészében képes vagyok az érzelmeimet megélni.

A képek színvilága is egyedi. – Szeretem a színeket, de nem használok sokat belőlük. Kedvencem a sötét kármin, mely minden képemen megjelenik. Emellett a kék különböző árnyalatai állnak hozzám közel – mondta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A képek legtöbbje a saját galaxisát idézi, éppen ezért választotta az Asztronauta címet a tárlatnak.

– Az Asztronauta, azaz a csillagutazó arra utal, hogy saját galaxisaim és érzelmeim utazójának tartom magam. A képeken a galaxis mindig az én világomat jelképezi. Olyan számomra, mintha lenne egy világ, és egy másik, ami csak az enyém, és a fejemben van – árulta el.

Milicának ez az első önálló kiállítása. Korábban is kapott felkérést, de akkor még nem érezte magát rá késznek. Úgy érzi, most jött el a pillanat, hogy megmutassa magát. Ebben támogatta tanára, Szikora Imre is.

A vászont nem ismeri

A képeket nézegetve szembetűnik az is, hogy Milica nem vászonra fest. Elsősorban csomagolópapírra, fűrészporos tapétára, de az is előfordul, hogy buborékfóliát használ a képhez. Ha egyszer elkezd festeni, addig nem hagyja abba, amíg nincs kész vele. Ez lehet egy-két óra, de akár több is. Egy nap azonban csak egy alkotást készít, kettőt soha.

– Nyitott vagyok minden technikára. A vizes bázisú festékek állandó eszközeim, de használok még filcet, ragasztót kollázsokhoz, vagy buborékfóliát. Az is az érzelmeim megnyilvánulásához tartozik, ha például buborékfóliá­val vonom be a képet. A törékenységemet, a biztonságra való törekvésemet fejezem ki vele. Az alkotáshoz a megfe­lelő zene is elengedhetetlen. Általában magyar alternatív előadókat hallgatok, a zenéjük által még jobban meg tudom élni és ki tudom fejezni az érzéseimet – tette hozzá.

Morajlás és Teaparty

A kedvenc képe a Morajlás, melyet egy apró párkapcsolati probléma ihletett meg. A háborgó tengert jelenítette meg a hullámokkal az elméjében. A másik kedvence a Teaparty a barátaimmal címet kapta, mely a magány pillanatát örökítette meg. A képen az asztalnál helyet foglal Ady Endre, Kisherceg, Milica kutyája, Maci, Finn mesehős és Bree Van de Kamp a Született feleségekből.