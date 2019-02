Csokorba gyűjtötték a magyar anyanyelvű alkotók munkáit

Szárnypróbálgatók címmel a magyar kultúra napja alkalmából jelent meg a Magyar anyanyelvű alkotók országos antológiája. A kötetbe beválogatták Lajkó Gábor jászszentlászlói tanár három költeményét is.

A tehetségek felkutatását célul tűző Alföld Művészeti Egyesület Faludy György Irodalmi Műhelye és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád megyei szervezetének Szépírói Tagozata tizenhatodik alkalommal hirdette meg a Szárnypróbálgatók elnevezésű alkotói versenyét és készített antológiát a legjobb alkotásokból. Ebben jelentek meg Lajkó Gábor tollából A dal születése, a Március, illetve az Édesanyám című versek.

A Jászszentlászlón élő tanár egy kiskunmajsai általános iskolában tanít angolt, magyar irodalmat, etikát és éneket. Hobbija a versírás és a zene. Néhány éve jelent meg első, gyermekeknek szóló könyve Ritmusbirodalom címmel. Verseit meg is zenésítette, melyeket Pöttyös Bögre nevű zenekarával adnak elő különböző rendezvényeken.

– Kezdetben csak gyerekeknek szóló verseket írtam, de szűknek éreztem ezt a területet, szerettem volna a felnőtteket is megszólítani. A feleségem, aki irodalmat tanít, sokat segít, és biztatott, hogy próbáljam ki magam. Először a kiskunhalasi József Attila Irodalmi Körnek küldtem el néhány versemet, az Édesanyám címűért elismerő oklevelet is kaptam. Ez is ösztönzött arra, hogy beadjam a verseimet a Szárnypróbálgatók pályázatára. Tíz alkotást kellett beküldeni, ezek közül három költeményem került bele az országos antológiába. Sőt, a verseim bronz minősítést is kaptak, ami nagy megtiszteltetés számomra. További lökést adott ahhoz, hogy folytassam ezt az utat – nyilatkozta hírportálunknak Lajkó Gábor, akitől azt is megtudtuk, hogy kisgyermek kora óta ír verseket.

Gábor születésétől fogva mozgássérült, a Pető Intézetben tanították meg járni ötévesen. Ebből annyit profitált, hogy amíg a többiek fociztak, ő olvasott. Tízéves volt, amikor meg kellett műteni a lábát, sokáig volt ágyhoz kötve és azzal szórakoztatta magát, hogy verseket olvasgatott és írogatott. Sok időbe telt, mire ezt a helyzetet elfogadta. Érik benne, hogy egyszer erről is ír majd egy olyan verset, ami erőt adhat a sorstársainak.

Gábor nem tartja magát sem költőnek, sem zenésznek, hanem inkább lelkes kísérletezőnek.

– Sokszor mondják az emberek, hogy nincs idejük olvasni. A vers azonban egy jó lehetőség, hiszen rövidek, bármikor kézbe lehet venni egy verseskötetet. Annak örülök, hogy a diákjaim is szívesen elolvassák a verseimet. Abban bízom, hogy ezáltal kedvet kapnak máshoz is, akár egy novellához vagy regényhez – tette hozzá Gábor. Azt is elmondta, hogy együttesével lázasan készülődnek a költészet napjára.

Együtt zenél Levente fiával

A Pöttyös Bögre zenekarral eddig csak saját verseit adta elő Gábor, de igény merült fel arra, hogy zenésítsenek meg ismert költők műveit is, így már több József Attila-vers van a repertoárjukon. Külön öröm számára, hogy a zenekarban együtt muzsikálhat Levente fiával, aki szaxofonon játszik. A hat éve alakult együttes tagja még Kis Dávid, Kis Csaba és Nánai Ádám.