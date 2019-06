Családok majálisoztak az egyházmegyei találkozón

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében évente két alkalommal rendezik meg az Egyházmegyei Családtalálkozót. Az idei első alkalmat pünkösdhétfőn tartották a Kiskunhalasi Alsóvárosi Szent Péter és Pál Templomban, valamint a Kovács Vincze Közösségi Házban. Továbbá különféle programok várták a családokat a Szent József Katolikus Általános Iskolában is.

A regisztrációt követően érseki szentmisével indult a családi majális, Bábel Balázs érsek köszöntötte a híveket. A szentmise után mind a plébánia, mind az iskola udvarán színes gyerek – és családi programok vártak a látogatókat. A gyerekeknek aszfaltrajzolással, arcfestéssel, ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal és játékos vetélkedővel is kedveskedtek. A nagyobbak hittanos totón és focibajnokságon is megmérettethették magukat.

A jó hangulatú családi napok mindig is fontos részei voltak a halasi egyházközségnek. – Már körülbelül huszonöt éve a pünkösdöt követő hétfőn egy majálist tartunk, az idén pedig ezt a napot az egyházmegyei családtalálkozóval bővítettük ki. Igyekeztünk kedvezni a legkisebbeknek és a nagyobbaknak is a különféle programokkal. Mindig is úgy szervezzük az egyházi életünket, hogy család- és gyermekbarát legyen. A mai családtalálkozóra van aki azért jön el, mert egész évben jól érzi magát a közösségünkben, más pedig a mai napi jó élményeknek köszönhetően jár majd el egész évben közénk. Bízom benne, hogy a hitközösség életében gyümölcsöt termő lesz a mai nap – mondta Hozdik Zsolt, halasi plébános.

A nap folyamán a vendégeket néptánc és rövid színi bemutató, valamint közös gitáros éneklés szórakoztatta. A játékos programok mellett pedig helyet kapott Szarvasné Vancsura Margit előadása az egyhetes nemzetközi eucharisztikus kongresszus jelentőségéről, melyet jövő év szeptemberében rendeznek majd Budapesten. A kongresszus két kiemelt témája a népek közötti barátság és a szolidaritás lesz.

A családtalálkozót a közös ebéd elfogyasztása, a vetélkedők és a focibajnokság eredményhirdetése, valamint a nyereménysorsolás után közös imával zártak a hívek.