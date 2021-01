Civilek szervezik a tassi kulturális életet

A koronavírus-járvány sem vette el tavaly a kedvét a majd két évtizede működő Tassi Kulturális Egyesület tagjainak. Nagyrendezvényeik ugyan elmaradtak, ám a faluszépítésből ezúttal is kivették részüket a lelkes hölgyek és urak.

A községben tizennyolc éve alakult kulturális egyesület az első civil szervezet volt a településen. A tagság kiemelt célként tűzte ki, hogy a helységükben élő gyermekek, fia­talok, felnőtt és idős korosztály számára kulturális, hagyományteremtő, képességfejlesztő programokat szervezzen, összekapcsolva tevékenységüket a természet- és egészségvédelemmel, környezetszépítéssel.

– Mindig arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint valamennyi korosztályt kiszolgáljunk programjainkkal. A hatékonyság érdekében több alkalommal végeztünk felmérést a lakosság körében, illetve figyeltük a visszajelzéseket. A helyi civil szervezeteknek mind személyi, mind anyagi segítséget nyújtottunk, illetve együttműködtünk az önkormányzattal – foglalta össze az egyesület céljait és tevékenységét Baranyi Zoltánné, a Tassi Kulturális Egyesület vezetője.

Az egyesület jelenleg tizenhét főből áll, de számos önkéntes is segíti a munkát. A civil szervezet tizennyolc éve főszervezője a falunapnak, a rendezvény sikeréhez nemcsak munkájukkal, hanem jelentős anyagi ráfordítással is hozzájárulnak, melyet adományokból, pályázati pénzekből finanszíroznak.

– A település legrangosabb rendezvényén a falu lakosságának nagy része és a környező települések lakói is részt vesznek. Szervezőként nagy gondot fordítunk arra is, hogy teret adjunk a helyi amatőr művészek bemutatkozására. Kilenc éve a Duna-­parton is rendeztünk egy nyári fesztivált, ahol a sporté a főszerep, családok, baráti társaságok főzhetnek a szabadban, a gyermekek pedig egész nap játszhatnak. A feltételeket is mi teremtettük meg. Egyesületünk kialakított egy strandröplabda- és egy strandfocipályát, illetve ellátta megfelelő felszerelésekkel is, melyet mindenki ingyen használhat, és a mai napig szívesen használják a sportot kedvelők. A Duna Party kiemelkedő eseménye az őrült hajók versenye. A rendezvény már az első évben is nagy érdeklődés mellett zajlott, népszerűsége azóta is töretlen – hangsúlyozta Baranyi Zoltánné.

Az egyesület évente több alkalommal szervez gyermekeknek és felnőtteknek színházlátogatást, és a helyi faluházba neves előadókat hívnak. Vendégük volt többek között Budai Ilona, Berecz András, a Bagossy Brothers Company, ősszel pedig Aranyosi Péter szórakoztatta a jelenlévőket.

– Részt veszünk faluszépítő akciókban vagy magunk rendezünk hasonlókat. Programjaink között szerepelnek kulturális előadások, zenés megemlékezések, beszélgetések, gyermek- és családi nap, ingyenes Mikulás-műsor, múzeumlátogatás is. Természetesen folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, melyekkel érdekesebbé tehetjük a tassiak életét – emelte ki az egyesület elnöke.

A koronavírus-járvány a tavalyi évben keresztülhúzta a Tassi Kulturális Egyesület terveit. A nagyrendezvények a korlátozások miatt elmaradtak, a faluszépítésből azonban kivette a részét a tagság.