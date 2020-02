Brazíliában is ajándékoztak a kecskeméti költő gyűrűiből

Hegedűs Béla 86 éves édesanyjától lúdtollal és zafírkővel díszített gyűrűt kapott, mikor megjelent második verseskötete. Rendszeresen készít másolatot az ékszerről.

A kecskeméti amatőr költő célja, hogy a másolatokat könyvtárak leghűségesebb olvasóinak, valamint a magyar nyelvet külföldön is ápoló honfitársainknak ajándékozza. Közel harmincat adott át vagy küldött el.

Nem átlagos, hogy egy gyermeknek Leonardo da Vinci legyen a példaképe – Hegedűs Béla összetett személyiségéről mégis sok mindent elárul, hogy a reneszánsz kor polihisztoráért lelkesedett. Tinédzserként gipszszobrokat öntött, és nagyon szeretett faragni, felnőtt korában pedig fémszobrokat hegesztett. Egy darabig szerszámkészítőként dolgozott az egykori BRG-ben Kecskeméten, majd a régi 623. számú Ipari Szakmunkásképzőben lett oktató és műszaki tanár. Tanítványai rendre dobogón végeztek az országos szakmai tanulmányi versenyeken.

Harmincévesen aztán szinte villámcsapásszerűen elkezdett verselni, miután leszerelt a katonaságtól. Arra a mai napig büszke, hogy nem sokkal később ő lett az Alkotó Ifjúság pályázat felfedezettje. Sokan biztatták a folytatásra, így saját kiadásban sorban jelentek meg a verseskötetei, 1999 óta összesen hét, és már készül a nyolcadik. Többhöz Bodri Ferenc Pilinszky-díjas festő- és grafikusművész készített illusztrációkat.

Hegedűs Béla soha nem a pénzszerzés miatt verselt, köteteit ingyen osztogatta el. Számítása szerint eddig összesen közel hétezret adott barátainak, ismerőseinek és sok ismeretlen versrajongónak felolvasások, dedikálások alkalmával. Tavaly augusztusban, hetvenharmadik születésnapján gondolt egyet, asztalt, székeket pakolt ki a háza elé, polcokat szerelt a kerítésére és a megálló, csodálkozó járókelőket, autósokat egy-egy könyvével lepte meg.

Könnyek csillannak szemében, amikor felidézi: hatvanéves múlt, amikor 86 éves beteg édesanyjától egy díszes, arany pecsétgyűrűt kapott. Az idős asszony nagyon büszke volt fiára, hogy már a második kötete jelent meg. A Németh Zoltán kecskeméti ötvösmester által készített, ezüsttollal és zafírkővel díszített gyűrű az írókhoz, a könyvekhez, a könyvtárak közösségéhez való tartozást jelenti Hegedűs Béla számára.

Azóta rendszeresen készíttet pár másolatot a gyűrűből – amikor éppen van rá pénze. Az elmúlt évtizedben közel harmincat ajánlott fel az ország könyvtárainak, hogy ajándékozzák meg vele a legtöbbet kölcsönző tagjaikat. Többek között Szegeden, Nagykőrösön, Békéscsabán, Szolnokon, Pécsett, Székesfehérváron és Nyíregyházán is ünnepélyes keretek között adták át az amatőr kecskeméti költő ajándékát.

Hegedűs úr küldetésének tartja az olvasás, az irodalom, a költészet népszerűsítését, és a maga szerény eszközeivel mindent meg is tesz ezért. Szerinte hihetetlenül fontos lenne, hogy a fiatalok minél többet olvassanak, hogy bővüljön a szókincsük, szépen, választékosan ki tudják fejezni magukat.

A gyűrű több külföldi országba is eljutott, olyan magyaroknak küldte el közvetítők segítségével a költő, akik a külhonban, a kinti közösségben sokat tesznek a magyar nyelv ápolásáért. Ausztrália, Kanada és Finnország után az utolsó két gyűrűt tavaly Brazíliában, São Paulóban adták át.

Talán kevesen tudják, de a 20 milliós metropoliszban két-három ezer magyar is él, és működik itt egy Magyar Ház is, ahol rengeteg programot szerveznek, hogy megőrizzék és népszerűsítsék a magyar kultúrát. 1990 és 1994 között a São Pauló-i Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Keleti Nyelvek Tanszéken a hallgatók magyar nyelvtörténeti előadásokon vehettek részt. Húsz évvel később, 2014-ben újra felmerült a nyelv oktatásának ötlete, a kurzus ügyét felkarolta a Magyar Rektori Konferencia. A tanfolyamot 2015 óta a Pécsi Tudományegyetem szervezi. A magyar nyelv elsajátítása mellett hazánk történelmét és kultúráját is megismerhetik a brazil hallgatók.

Tavaly novemberben immár ötödik alkalommal szervezték meg a Brazíliában élő magyarság történetéről, a brazil–magyar kapcsolatok fontosságáról szóló konferenciát a São Pauló-i Egyetemen. Ennek során vehette át Hegedűs Béla gyűrűjét Budavári Hildától, az ottani magyarság egyik kiemelkedő szervezőjétől Demkó Anita, a São Pauló-i Egyetem magyar nyelv és kultúra képzés oktatója, valamint Dénes Gustavo, az ottani magyar iskola és a São Pauló-i 13 sz. Szondi György Cserkészcsapat vezetője.